Ngày 29/10, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Khoa học và Thông tin Hàn Quốc phối hợp tổ chức Diễn đàn số Việt – Hàn với chủ đề “Từ AI chuyên biệt theo ngành đến AI bao trùm: Hàn – Việt tương lai cùng kiến tạo”.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam, hai nước đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã đến lúc mở rộng sang lĩnh vực kỹ thuật số.

Để làm được điều này, cần hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu như Mạng Thế hệ Mới và các trung tâm dữ liệu Al, đào tạo sinh viên xuất sắc trở thành nhân tài chuyên nghiệp, dẫn dắt đổi mới, đồng thời đầu tư, nuôi dưỡng các startup có khả năng dẫn đầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh đã thông tin về chiến lược, chính sách và định hướng phát triển AI tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam xác định phải có hạ tầng trí tuệ AI Việt Nam nên sẽ nhanh chóng xây dựng trung tâm siêu tính toán AI quốc gia và dữ liệu AI mở dùng chung.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh thông tin về chiến lược phát triển AI của Việt Nam. Ảnh: Hải Danh

Hạ tầng tính toán, hệ sinh thái dữ liệu, doanh nghiệp công nghệ số trong nước và lực lượng nghiên cứu, startup... sẽ giúp Việt Nam tăng tốc phát triển AI.

Việt Nam cũng theo đuổi chiến lược AI mở, đẩy mạnh ứng dụng AI trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và lĩnh vực trọng điểm để phát triển AI, tạo ra các doanh nghiệp AI Make in Vietnam.

“Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia NATIF của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dành tỷ lệ cao để hỗ trợ ứng dụng AI, cấp voucher cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam. Thị trường trong nước là cái nôi để tạo ra các doanh nghiệp AI Việt Nam”, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh.

Tính đến cuối năm 2024, 80% doanh nghiệp và 88% người lao động trí thức tại Việt Nam đã sử dụng AI, cho thấy mức độ thâm nhập nhanh chưa từng có. Tại các cơ quan nhà nước, do khối lượng công việc tăng mạnh so với 5 năm trước, việc ứng dụng AI không còn là lựa chọn mà là điều tất yếu.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 3 ASEAN và top 20 thế giới, năm 2045 thuộc nhóm 10 nước dẫn đầu về AI, có khoảng 10 thương hiệu AI Make in Vietnam, 50.000 chuyên gia kỹ sư AI, 2 trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia và 100% công chức sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ công việc.

Thông tin về 5 trụ cột hành động: hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng, con người, tài chính, ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN), cho biết Việt Nam không đối đầu với các hãng lớn, không chạy đua hạ tầng, mô hình AI tổng quát mà tập trung làm chủ công nghệ lõi thông qua các bài toán đặc thù của Việt Nam trên từng lĩnh vực. Chẳng hạn, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn dành cho tiếng Việt, văn hóa Việt để bảo tồn bản sắc quốc gia.

Ông đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đầu tư hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam, phát triển giải pháp AI chuyên biệt cho thị trường, đồng thời kêu gọi các viện, trường Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo 50.000 kỹ sư AI.

Toàn cảnh Diễn đàn số Việt - Hàn “Từ AI chuyên biệt theo ngành đến AI bao trùm: Hàn – Việt tương lai cùng kiến tạo” sáng 29/10. Ảnh: Du Lam

Chủ đề 'Từ Al dọc đến Al bao trùm - Cùng mở ra tương lai” thể hiện rõ hướng hợp tác kỹ thuật số mà Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới. Hàn Quốc hiện đang thúc đẩy chiến lược phát triển đồng thời Al dọc tập trung vào môi trường công nghiệp và Al bao trùm lấy con người làm trung tâm. Trong khi đó, Việt Nam là trung tâm đổi mới AI ở Đông Nam Á nhờ thị trường số phát triển nhanh chóng và nguồn nhân lực trẻ, năng động.

Ông Park Yoon Kyu - Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Quốc gia Hàn Quốc, cam kết sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức chủ chốt để thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng số giữa Hàn Quốc và Việt Nam trên mọi lĩnh vực, bao gồm Al, dữ liệu, khởi nghiệp và trao đổi nhân tài.