Ngày 22/11/2026, CNT Group khai trương căn hộ mẫu dự án Cyra Estero Quy Nhon, mở ra cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá không gian sống, cảm nhận thiết kế và trải nghiệm những giá trị khác biệt mà dự án hướng đến.

Theo ông Mai Đức Toàn - Giám đốc Khối Kinh doanh CNT Group, sự kiện khai trương căn hộ mẫu là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án. CNT Group mong muốn thông qua không gian trải nghiệm thực tế này, khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận thiết kế, công năng và chất lượng hoàn thiện của căn hộ.

Đại diện CNT Group phát biểu tại Lễ khai trương căn hộ mẫu ngày 22/11/2026. Ảnh: CNT Group

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức cắt băng khai trương căn hộ mẫu, mở cửa không gian trải nghiệm để đón những vị khách đầu tiên. Khoảnh khắc dải băng đỏ được cắt đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong hành trình giới thiệu dự án đến thị trường Quy Nhơn.

Đại diện Chủ đầu tư và các đối tác cắt băng khai trương căn hộ mẫu Cyra Estero Quy Nhon. Ảnh: CNT Group

Ngay sau nghi thức, khách mời được trực tiếp tham quan căn hộ mẫu và trải nghiệm cách tổ chức không gian, thiết kế nội thất và công năng sử dụng thực tế. Từ phòng khách, khu bếp, phòng ăn đến các không gian riêng tư, căn hộ mẫu được hoàn thiện theo hướng hiện đại, sáng thoáng và chú trọng sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Không khí bên trong căn hộ mẫu cũng nhanh chóng trở nên sôi nổi khi nhiều khách hàng dành thời gian tìm hiểu từng khu vực, trao đổi cùng đội ngũ tư vấn để hình dung rõ hơn về nhịp sống tương lai tại dự án. Việc được trực tiếp bước vào không gian mẫu giúp những thông tin từng được thể hiện qua phối cảnh, bản vẽ và tài liệu giới thiệu trở nên chân thực và gần gũi hơn.

Khách hàng trực tiếp không gian căn hộ mẫu Cyra Estero Quy Nhon. Ảnh: CNT Group

Cyra Estero Quy Nhon sở hữu vị trí ven sông hiếm có và ngay giao điểm của ba tuyến đường lớn Huỳnh Tấn Phát - Lê Trọng Tấn - Hoàng Văn Thái, Phường Quy Nhơn, Gia Lai. Dự án được định vị là dòng căn hộ đa trải nghiệm ven sông, chú trọng sự cân bằng giữa không gian ở, tiện ích và trải nghiệm sống. Dự án bao gồm 1 tòa tháp cao 18 tầng, 2 tầng hầm, với 181 căn hộ thương mại và 8 căn shophouse, cùng hơn 25 tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Website: cyraestero.vn Hotline: 0901 181919 Địa chỉ Sales Gallery và căn hộ mẫu: Căn góc Khu shophouse An Phú Thịnh, Đường số 1, P. Quy Nhơn Đông, Gia Lai.

Bích Đào