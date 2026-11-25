Hai dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ. Tổng cộng có 8 căn được mở bán, trong đó mức giá tại Ecohome 3 từ 14,95 triệu đồng/m2, còn dự án tại Đông Anh hơn 20,6 triệu đồng/m2.
Tính đến hết ngày 17/11, trong ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội), qua hệ thống máy bấm số tự động, liên danh chủ đầu tư đã phát phiếu cho gần 1.400 hồ sơ.
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định chủ đầu tư không được thu tiền giữ chỗ dưới mọi hình thức, bảo đảm việc ký kết hợp đồng trước khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.