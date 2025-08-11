Trong Có anh nơi ấy bình yên tập 9 lên sóng tối nay, 11/8, Cường "gà" (Thái Sơn) mới kiếm được việc "hái ra tiền" liền chia sẻ ngay cho ông bác trưởng họ Thắng (NSND Bùi Bài Bình). Công việc đơn giản chỉ là đóng gói, dán tem lên những chai nước mắm, những gói mì chính và chai rượu không rõ nguồn gốc rồi nhận tiền.

Ông Thắng từ chối luôn vì cho rằng đó là việc làm thất đức, chưa kể đang vào đợt cao điểm bắt hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhưng Cường "gà" vẫn ra sức thuyết phục để ông Thắng đồng ý.

Trong khi đó, cấp dưới của Huy (Long Hoàng) cho rằng nếu đúng là chủ mỏ đá thật thì Tiến (Kiên Trần) đã không phải đi vay nợ để có tiền ăn chơi. Tiến lâm cảnh nợ nần nhưng sẵn sàng nhượng bộ cho tiền Cường "gà" khi hắn đến ăn vạ, khác hẳn với tính cách thường ngày. Huy (Tuấn Tú) nhận định Tiến đang muốn che giấu điều gì đó và thư nặc danh về môi trường và mỏ đá có liên quan đến nhau.

Ở diễn biến khác, Tiến dẫn thím Nga (Vân Dung) - vợ chủ tịch Thứ (Thanh Bình) tới thẳng cửa hàng cầm đồ của Linh "rô" (Tuấn Anh) để tính sổ về việc "bạn tốt" đã cho người làm loạn ở mỏ đá. Tranh luận hồi lâu, Linh "rô" nói một câu khiến thím cháu Tiến đều cứng họng: "Tôi tưởng bà là chúa mỏ?".

Ai thực sự là chủ mỏ đá? Ông Thắng có đồng ý hợp tác với Cường "gà"? Diễn biến chi tiết tập 9 Có anh nơi ấy bình yên lên sóng 21h tối nay trên VTV1.