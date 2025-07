Trong Có anh nơi ấy bình yên tập 3 lên sóng tối nay, 31/7, Bằng (Vĩnh Xương) biết Cường Gà không khác gì Chí Phèo nhưng lượn lờ khắp làng, chuyện gì cũng biết nên sẽ rất hiệu quả nếu trở thành ta mắt của mình nên đã hẹn gặp Cường để bắt tay làm ăn. Tuy vậy, Cường luôn có mánh riêng để điều khiển cuộc chơi.

Trong khi đó, Chủ tịch xã Thứ (Thanh Bình) như ngồi trên đống lửa khi ngồi ăn cùng Bằng bởi lo lắng chuyện sáp nhập xã, khả năng ông sẽ mất ghế. Dù Bằng hết sức động viên nhưng ông Thứ rất biết sức mình, nói cán bộ trẻ giờ giỏi hơn nhiều. "Tất cả các ứng viên đều một 9, một 10, quan trọng là ai có sức bật tốt hơn thôi", Bằng nói. Ông Thứ cho biết đã chuẩn bị mọi việc nên nếu có Bằng hậu thuẫn thì yên tâm.

Ở diễn biến khác, ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) và Cường Gà rất đắc ý khi chứng kiến cảnh công an tiêu huỷ lô hàng giả công khai mới thu giữ từ cửa hàng do cô người yêu của một cán bộ công an xã Tiên Phong làm chủ. Cô gái giận dỗi khi hàng thì mất mà người yêu lại không giúp được gì.

Bằng sẽ hiến kế gì cho ông Thứ? Diễn biến chi tiết tập 3 Có anh nơi ấy bình yên lên sóng 21h tối nay trên VTV1.