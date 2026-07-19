Cô bé người Tày Vãi Tuệ Nhi trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: NVCC

Bén duyên từ tiếng đàn của ông và bố

Trong bộ quần áo truyền thống của dân tộc Tày, Vãi Tuệ Nhi luôn nổi bật với nụ cười hồn nhiên mỗi khi cất tiếng hát. Cô bé 6 tuổi yêu làn điệu Then không phải bắt đầu từ những lớp học, mà được gieo mầm ngay trong chính gia đình. Ông nội và bố là những người đầu tiên truyền cho Tuệ Nhi niềm say mê với tiếng đàn tính và lời Then.

Bố của Tuệ Nhi kể, một lần anh chuẩn bị hát Then và nhờ con gái cầm nhạc cụ để xóc nhạc theo nhịp. Điều bất ngờ là cô bé thực hiện rất đúng nhịp điệu. Nhận thấy con có sự yêu thích và khả năng cảm thụ âm nhạc, anh bắt đầu dạy con những câu Then đầu tiên.

"Điều tôi bất ngờ là chỉ cần nghe tôi hát một lần, cháu đã có thể hát theo đúng giai điệu. Thấy con yêu thích Then như vậy, cả gia đình ai cũng vui và tự hào", bố của Tuệ Nhi chia sẻ.

Bắt đầu học hát từ năm 5 tuổi, đến nay Tuệ Nhi đã thuộc trọn vài bài Then. Trong đó, Pì nọng ơi là bài con yêu thích nhất. "Con thích bài Pì nọng ơi nhất. Ở nhà lúc chơi con cũng hay hát", bé Tuệ Nhi kể

Bé Vãi Tuệ Nhi tham gia biểu diễn cùng bố tại sự kiện của xã. Ảnh: NVCC

Lộ diện 'tài năng' nhí

Không chỉ say mê hát ở nhà, ở lớp, bé Tuệ Nhi còn vinh dự được nhiều lần tham gia biểu diễn tại các chương trình văn nghệ, sự kiện của thôn, của xã. Ấn tượng nhất là trong bộ trang phục truyền thống của người Tày, cô bé tự tin cất tiếng Then trước đông người mà không hề rụt rè.

Điều khiến bố mẹ vui và tự hào không phải vì con hát được bao nhiêu bài, mà là khả năng cảm thụ về làn điệu Then của bé Tuệ Nhi đến rất tự nhiên. Mỗi ngày, chỉ cần nghe bố cất tiếng hát là Tuệ Nhi lại hát theo đúng giai điệu. Với gia đình, đó là niềm hạnh phúc khi những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bên cạnh niềm yêu thích hát Then, Tuệ Nhi còn có những ước mơ rất trong trẻo của tuổi thơ. Bé mong một ngày được bố mẹ đưa ra Hà Nội thăm Lăng Bác Hồ.

Bé Tuệ Nhi còn mong ước lớn lên con sẽ học đàn tính như bố.

Ước mơ giản dị của cô bé Tuệ Nhi sẽ được đi thăm Lăng Bác vào một ngày gần nhất. Ảnh: NVCC

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống cần được gìn giữ và trao truyền, tiếng Then trong trẻo cất lên từ cô bé người Tày 6 tuổi mang đến niềm tin về sự tiếp nối của di sản.

Từ tiếng đàn của ông, lời Then của bố và niềm say mê hồn nhiên của Tuệ Nhi, những giá trị văn hóa dân tộc vẫn đang được gìn giữ theo cách bình dị nhưng đầy ý nghĩa.