“Động viên rất lớn để yên tâm làm ăn dài hạn”

Năm 2025, chỉ chưa đầy 20 ngày làm thủ tục, ông Nguyễn Đức Hưng - Giám đốc Công ty Napoli Coffee, đã được cấp thẻ doanh nhân APEC. Với tấm thẻ này, ông có thể đi tới 19 nước thành viên thuộc APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) mà không cần chờ đợi xin visa.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm thời gian để tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế, mở rộng quy mô giao thương.

“Trong năm qua, các hoạt động của công ty được cơ quan quản lý Nhà nước hỗ trợ tích cực. Từ đó, quá trình kinh doanh gặp nhiều thuận lợi”, ông nhận xét.

Hoạt động kinh doanh thuận lợi cũng là câu trả lời chung của nhiều doanh nghiệp. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 75,8% số doanh nghiệp được khảo sát nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý IV/2025 tốt và giữ ổn định hơn so với quý trước (25,4% tốt hơn và 50,4% giữ ổn định).

Nhiều doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh đang tốt và giữ ổn định.

Môi trường kinh doanh tích cực là cơ sở để các doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn, mở rộng hoạt động. Tính chung năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024.

Động lực quan trọng cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động, theo ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC, đến từ việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 và sau đó Quốc hội thông qua Nghị quyết số 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

“Đây chính là sự động viên, cổ vũ rất lớn cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, thành phần kinh tế chiếm hơn 40% GDP, đóng góp lớn về thu ngân sách và giải quyết việc làm”, ông nói với PV VietNamNet.

Lãnh đạo Tập đoàn TTC đánh giá, từ khi có Nghị quyết 68, tinh thần dân tộc, trách nhiệm với đất nước của đội ngũ doanh nhân được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là một quyết sách tinh tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi được ban hành trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, yêu cầu phát triển nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo bền vững.

Ngoài ra, ông Thành cho rằng, sự ra đời của Nghị quyết 68 còn tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tất cả hướng về doanh nghiệp tư nhân

Đồng quan điểm, ông Phạm Minh Thắng, Tổng giám đốc CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM, nhận định, Nghị quyết 68 đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tạo ra thay đổi căn bản về nhận thức và tâm thế, hướng tới môi trường kinh doanh cởi mở, bình đẳng hơn.

Nhờ đó, ELCOM có thêm niềm tin và sự tự tin để đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô và tham gia cạnh tranh công bằng, đặc biệt trong các dự án hợp tác công tư (PPP) về hạ tầng số và Chính phủ số.

Song song với Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trung tâm để nền kinh tế bứt phá. Định hướng này đánh dấu sự chuyển dịch tư duy từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên, lao động sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo, hướng tới một nền kinh tế bền vững, có năng lực cạnh tranh dài hạn.

Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 chính là hai "kim chỉ nam" chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của Đảng trong việc định hình tương lai đất nước. Đây là tuyên ngôn về tư duy phát triển mới, mở ra làn sóng cải cách mạnh mẽ và tạo cơ hội bước ngoặt cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối công nghệ, ông Thắng cho hay.

Khu vực tư nhân được kỳ vọng tăng trưởng 10-12%/năm, đóng góp ngày càng lớn vào GDP và giải quyết việc làm. Ảnh: Hoàng Hà

Theo TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; đến năm 2045 có 3 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn tầm khu vực và quốc tế. Khu vực tư nhân được kỳ vọng tăng trưởng 10-12%/năm, đóng góp ngày càng lớn vào GDP và giải quyết việc làm.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Đảng đã xác định hệ thống giải pháp toàn diện ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Tinh thần quyết tâm từ Nghị quyết 68 đã được thể chế bằng Nghị quyết 198 của Quốc hội về một số chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nổi bật như việc hạn chế thanh, kiểm tra, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp; nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, đưa thông tin sai lệch, không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhà nước cũng có cơ chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn thực hiện dự án quan trọng quốc gia, hạ tầng trọng điểm thông qua hình thức PPP, chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế.

Ở khía cạnh hỗ trợ, chính sách đất đai, tài sản công sẽ mở rộng tiếp cận cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp, công nghệ cao; ưu tiên giảm tiền thuê đất và minh bạch hóa việc sử dụng tài sản công.

"Về tài chính, thuế tập trung giảm lãi suất, xóa thuế khoán, miễn lệ phí, đồng thời phát huy vai trò của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tài trợ khởi nghiệp và đầu tư xanh", vị tiến sĩ dẫn chứng.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ hình thành doanh nghiệp vừa, lớn và tiên phong phải mang tầm chiến lược: cho phép đặt hàng, đấu thầu hạn chế trong các lĩnh vực công nghệ, hạ tầng, quốc phòng; đồng thời triển khai chương trình 1.000 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng tầm trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Với nhiều quyết sách quan trọng, có thể nói, chính sách phát triển kinh tế tư nhân chính là bước chuyển tư duy quản lý từ ‘quản chặt’ sang ‘trao quyền’, từ ‘xin - cho’ sang ‘đồng hành’, để doanh nghiệp thật sự trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế", ông Điền nhấn mạnh.