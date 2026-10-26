Chính xác

Phong tục ăn cỗ cưới lúc sáng sớm (6-7h) là nét văn hóa độc đáo xuất hiện ở một số địa phương miền Bắc, trong đó phổ biến hơn cả là ở khu vực xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Theo lý giải của người dân địa phương, thói quen này có thể bắt nguồn một phần từ nhịp sống nông nghiệp trước đây.

Mọi người ăn cỗ sớm để kịp về đi làm đồng hoặc ra đồng cấy lúa từ rạng sáng rồi về ăn cỗ.

Việc ăn cỗ sớm cũng phù hợp với thời gian của những người đi làm công ty hay trẻ con, học sinh đến trường. Bà con cũng không bị mất ngày, mất buổi hay ảnh hưởng đến các công việc khác.

Tuy nhiên, phong tục này không đại diện cho văn hóa ăn cỗ nói chung ở toàn tỉnh hay miền Bắc.

Tùy từng nhà và văn hóa từng vùng mà bà con sẽ sắp xếp ăn cỗ cưới vào buổi trưa (10-11h), hoặc có thể sớm hay muộn hơn.