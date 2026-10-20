Chính xác

Nem lầu (hay còn gọi là nem bì lầu, bì lầu) là món ăn độc đáo thường xuất hiện trong mâm cỗ, đám cưới ở miền Tây vào thập niên 80, 90, đặc biệt ở xứ dừa Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ).

Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi món nem này được trang trí vẻ ngoài giống chiếc lầu, thể hiện cách đãi ăn cầu kỳ, riêng biệt của người bản địa.

Theo đó, bà con miền Tây sẽ dùng lá dừa (lá dừa già hoặc non đều được) rồi đan lại thành hình chiếc lầu, bên trên có nhiều tầng và phía dưới là một ngăn rỗng ruột để đựng nem.

Khi thưởng thức, thực khách khéo léo lấy phần nem “ẩn giấu” bên trong lầu, có thể gỡ từ bên trên hoặc dưới mặt đáy đều được.

Trước đây, nem lầu từng được xem là món ăn “làm khó nhau” trong ngày cưới giữa nhà trai và nhà gái. Người ta phải biết cách mở nem, rồi sau khi lấy phần nhân ra lại phải thắt chiếc lầu như ban đầu. Nếu làm không khéo sẽ bị chê cười là không biết cách ăn.

Cũng vì thế mà khi xưa, trong mâm cỗ cưới ở miền Tây, chỉ những người biết tháo và đan lại vỏ nem như cũ mới dám ăn món nem lầu.