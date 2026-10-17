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Ngoài những món quen thuộc như gà luộc, xôi, chả mực, tôm luộc…, mâm cỗ của nhiều gia đình ở miền Đông Quảng Ninh còn có các món lạ miệng như sá sùng, ngán, giun xào.

Trong đó, giun xào gây ấn tượng bởi nguyên liệu đặc trưng của vùng biển này, có độ giòn sần sật. Loài giun biển này được người dân gọi là bông thùa, còn có tên là sâu đất, giun biển hoặc giun biển đen.

Thoạt nhìn, bông thùa và sá sùng khá giống nhau nhưng thực chất là hai loài khác biệt. Sá sùng có thân dài, màu trắng hoặc hơi hồng, kích thước khoảng bằng đầu ngón tay người lớn. Trong khi đó, bông thùa có màu sẫm, thân ngắn và nhỏ hơn, hai đầu thuôn nhọn.

Về cách chế biến, sá sùng có thể dùng tươi hoặc phơi khô để bảo quản và sử dụng dần, còn bông thùa thường được chế biến khi còn tươi.