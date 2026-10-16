Chính xác

Cỗ lá là nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc vùng núi ở Phú Thọ (địa phận tỉnh Hòa Bình cũ).

Sở dĩ gọi là cỗ lá bởi phần lớn thức ăn được bày trên lá thay vì đựng trong bát, đĩa như miền xuôi. Lá được sử dụng để lót mâm cỗ là lá cây chuối rừng, kích thước to và có màu xanh đậm.

Hiện nay, tùy phong tục từng nơi và sở thích từng nhà mà mâm cỗ lá ở Phú Thọ có thể được biến tấu một chút. Tuy nhiên, cỗ lá vẫn giữ nét đặc trưng là chủ yếu có các món nướng, hấp, luộc, xen kẽ các loại rau rừng, lá thơm kèm theo.

Nếu chế biến món canh hoặc xào, bà con địa phương sẽ đựng trong bát, đĩa riêng do tính chất đặc thù của món ăn.

Bởi lẽ vậy nên người ta cũng gọi vui cỗ lá là mâm cỗ “tiết kiệm bát đĩa”, ăn xong dọn dẹp nhàn tênh.

Ảnh: Vũ điệu Mường Mây