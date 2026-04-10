Lê Thúy Vi (SN 2000, quê ở xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) tốt nghiệp ngành kỹ sư nông nghiệp. Bố mẹ cô có nhiều năm làm nghề buôn bán rau củ quả ở chợ phường 7 cũ (Cà Mau).

Vì hai lý do đó, Thúy Vi quyết định biến đám cưới của mình trở thành một “bữa tiệc rau củ quả” với phong cách trang trí độc lạ, đặc sắc. Trong đám cưới tại nhà gái được tổ chức vào ngày 5/4 vừa qua, cô dâu Cà Mau đã dùng 315kg rau củ để trang trí cổng cưới và không gian cưới.

Đám cưới được trang trí bởi hơn 300kg rau, củ, quả ở Cà Mau

“Tôi muốn đám cưới của mình có nhiều kỷ niệm, mang dấu ấn ngành nghề của bản thân và ba mẹ.

Ủng hộ ý tưởng này, ba mẹ đã giúp tôi thu mua, vận chuyển số lượng lớn rau củ về nhà để trang trí đám cưới", Thúy Vi chia sẻ.

Cô dâu Cà Mau dùng hơn 20 loại rau, củ, quả khác nhau để trang trí cổng cưới, sân khấu và khu vực làm lễ gia tiên. Trong đó có một số loại củ quả phổ biến như: bắp cải, súp lơ xanh, củ cải trắng, bắp cải thảo, khóm, chanh dây tím, ớt sừng, đậu đũa, đậu bắp... và các loại rau củ lạ mắt như: bí ngô vàng mini, cà rốt mini, củ cải đường...

"Tôi có thời gian học tập và làm việc ở tỉnh Lâm Đồng nên biết đến những loại rau củ khá lạ này. Tôi đã nhờ người quen đặt chúng từ Đà Lạt về Cà Mau để trang trí tiệc cưới thêm màu sắc", Thúy Vi kể.

Cô dâu cầm bó hoa cưới được làm từ hoa rum và bông lúa

Ngoài ra, người thân của cô dâu còn tự tay chặt lá dừa, đốn dừa nước, cắt 2 buồng đủng đỉnh và 1 bó lúa... để cô trang trí đám cưới và chuẩn bị hoa cưới cầm tay theo ý mình.

Buổi chiều trước đám cưới 1 ngày, Vi cùng gia đình và đơn vị trang trí bắt tay vào làm cổng cưới.

Từng loại rau, củ, quả được đặt ở vị trí phù hợp, màu sắc hài hòa. Sau 7 tiếng làm việc liên tục, Vi và cả đội ngỡ ngàng trước thành quả.

"Chiếc cổng cưới mộc mạc, không gian cưới xinh xắn khiến tôi vui và hạnh phúc. Mong muốn của tôi về một đám cưới nhiều kỷ niệm đã trở thành sự thật", Vi chia sẻ.

Không chỉ cô dâu Cà Mau, quan khách đến dự đám cưới cũng ngỡ ngàng trước không gian ngập tràn các loại rau, củ, quả tươi tắn, nhiều màu sắc. Họ thích thú chụp ảnh kỷ niệm và dành nhiều lời khen cho không gian cưới độc đáo, mang đậm phong cách miệt vườn miền Tây.

Không gian cưới được trang trí độc đáo và đầy màu sắc

Chú rể và đoàn nhà trai cũng bất ngờ trước khung cảnh đó. Bó hoa cưới được kết từ bông lúa và hoa rum, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế cũng là điểm nhấn của hôn lễ.

Đám cưới của Thúy Vi được tổ chức trong 1 ngày. Hôn lễ kết thúc, theo lời mời của chủ nhà, khách khứa vui vẻ lấy rau, củ, quả về nấu bữa tối. Số còn lại, gia đình Thúy Vi đem chia cho cả xóm vào sáng hôm sau.

Mỗi chi tiết đều được bài trí tinh tế

“Ba mẹ tôi đem rau, củ, quả chia cho người thân, xóm giềng và những người đã giúp gia đình tôi chuẩn bị đám cưới. Ai cũng vui vẻ đón nhận nên số rau, củ, quả không bị lãng phí”, Thúy Vi cười chia sẻ.

Sau tất cả, cô dâu Cà Mau đã có một đám cưới độc đáo, đáng nhớ như ý nguyện. Có thể tự tay sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của mình là điều khiến Thúy Vi thấy ý nghĩa hơn cả.

Ảnh: NVCC