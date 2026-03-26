Đoạn video 22 giây ghi lại khoảnh khắc rước dâu bằng máy bay của chú rể Quảng Ninh thu hút gần 200 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Video ghi lại khoảnh khắc chuẩn bị lên máy bay của đoàn đưa dâu

Trong video, cô dâu mặc áo dài cưới, chú rể mặc vest chỉn chu cùng gia đình hai bên lên chuyến bay di chuyển về nhà trai (cách nhà gái gần 1.000km) để làm lễ gia tiên và tổ chức lễ thành hôn.

Khoảnh khắc dễ thương được cô dâu chia sẻ trên TikTok cách đây ít ngày với dòng chú thích: “Ở cái tuổi mọi người phân vân chọn qua cửa an ninh sân bay hay qua cửa lễ đường thì tôi chọn cả hai”.

Cặp đôi ra thẳng sân bay về nhà trai sau khi làm lễ gia tiên tại nhà gái

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đoạn video “viral” là Phương Dung (SN 1995, phường Hương Trà, Đà Nẵng) và Xuân Tuyên (SN 1996, phường Hạ Long, Quảng Ninh).

Màn rước dâu độc đáo diễn ra vào cuối năm 2025 nhưng cô dâu Phương Dung mới chia sẻ lên TikTok thời gian gần đây.

“Chúng tôi tổ chức đám cưới tại nhà trai vào cuối năm 2025 nhưng lễ báo hỷ tại nhà gái thì đến tháng 3/2026 mới được cử hành.

Vào dịp báo hỷ ở nhà gái, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc rước dâu thú vị trước đó nên đăng tải lên TikTok, không ngờ được mọi người quan tâm như vậy”, Dung kể.

Hôn lễ của đôi trẻ được tổ chức chu đáo

Phương Dung cho biết thêm, nhà cô và nhà chồng cách nhau gần 1.000km. Vì muốn chọn ngày đẹp nhất để cử hành hôn lễ, mong đôi trẻ có được hạnh phúc trăm năm nên hai bên gia đình quyết định rước dâu bằng máy bay từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh.

“Trước đám cưới 2 tuần, vợ chồng tôi đặt vé máy bay. Đại diện nhà trai có 10 người, đại diện nhà gái có 10 người. Tổng chi phí đặt vé là 40 triệu đồng”, Dung chia sẻ.

Ngày 28/11/2025, chú rể Xuân Tuyên cùng đại diện nhà trai đáp chuyến bay đến Đà Nẵng, ngay sau đó tiến vào nhà gái làm lễ ăn hỏi. Phần lễ vật, tráp cưới đã được đặt sẵn từ trước, nhà trai chỉ cần ghé lấy và đem sang nhà gái.

Sáng hôm sau, lễ gia tiên và bữa tiệc nhẹ được tổ chức tại nhà gái. Sau đó, đoàn đưa/đón dâu gồm 20 người ra thẳng sân bay để di chuyển về nhà trai làm đám cưới.

“Từ cô dâu, chú rể cho đến họ hàng, bạn bè, ai ăn mặc, trang điểm thế nào thì cứ như vậy ra sân bay để về nhà trai.

Chúng tôi đặt vé cùng chuyến, đoàn đưa dâu nổi bật sân bay hôm ấy, được mọi người xung quanh quay chụp khá nhiều. Vợ chồng tôi rất vui khi nhận được lời chúc phúc của các bạn nhân viên hãng bay và mọi người trên cùng chuyến bay ấy”, Dung kể.

Cặp đôi hạnh phúc vì có một hôn lễ đáng nhớ

Chuyến bay cất cánh đúng giờ nên lịch trình di chuyển của đoàn đưa dâu không bị xáo trộn. Chiều tối cùng ngày, cả đoàn có mặt tại nhà trai vào đúng giờ đẹp để làm lễ gia tiên và lễ thành hôn.

“Đám cưới diễn ra suôn sẻ, ấm cúng và nhiều kỷ niệm. Tôi thấy may mắn và hạnh phúc khi đám cưới được chuẩn bị gấp rút trong vòng 3 tuần nhưng rất chỉn chu. Hai bên gia đình nhiệt tình giúp đỡ để ngày trọng đại của hai đứa diễn ra suôn sẻ.

Riêng việc rước dâu bằng máy bay, dẫu biết sẽ tốn kém và phức tạp hơn, nhưng mọi người đều ủng hộ để chúng tôi được cưới vào ngày đẹp nhất. Vợ chồng tôi xúc động và biết ơn tình yêu thương của gia đình”, Dung xúc động nói.

Phương Dung và Xuân Tuyên quen biết nhau vào đầu năm 2025 khi làm chung một dự án thiết kế. Dù ở xa nhau hàng nghìn km, họ vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của nửa kia nên quyết định nên duyên.

Sau 1 năm yêu xa, cặp đôi về chung một nhà. Hiện tại, họ lập nghiệp và xây dựng tổ ấm nhỏ ở Quảng Ninh.

Ảnh và video: NVCC