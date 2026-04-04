Tình yêu vượt lên bệnh tật

Xuân Thủy (SN 2000, TPHCM) và Khánh Trình (SN 1999, quê Đồng Nai) yêu nhau 5 năm thì có đến hơn 4 năm cùng nhau đối mặt với biến cố bệnh tật. Thủy từ một cô gái năng động, thích bay nhảy đã phải ngồi xe lăn vì mắc căn bệnh hiếm.

Thế nhưng, Trình vẫn chọn đồng hành cùng cô, dùng tình yêu chân thành của mình để đưa cả hai đến cái kết hạnh phúc.

Xuân Thủy và Khánh Trình quen biết nhau vào năm 2021 khi làm việc chung tại một nhà hàng. Họ từ chẳng mấy ấn tượng với nhau, đến dần rung động và hòa hợp sau những cuộc trò chuyện thường ngày.

Thủy và Trình có 5 năm tìm hiểu nhau trước khi về chung một nhà

Sau 6 tháng kể từ ngày chính thức hẹn hò, Thủy gặp biến cố lớn. Cô bị chẩn đoán mắc hội chứng hiếm Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia (một căn bệnh không rõ nguyên nhân) sau những dấu hiệu như: nhìn mọi vật thành hai hình, mắt co giật, cơ thể suy yếu...

Để cải thiện khả năng vận động, Thủy phải điều trị bằng corticoid liều cao, tuy nhiên, thuốc khiến cơ thể cô phù nề, tăng gần 10kg do tích nước.

“Bệnh tình của tôi thế nào anh Trình biết rất rõ. Ngày ấy, anh chỉ nói một câu ‘dù em có bị gì đi nữa, anh nghĩ, anh phải lo được cho em’”, Thủy kể.

Bệnh tình của Thủy diễn biến phức tạp. Cuối năm 2023, cô gần như mất khả năng đi lại, phải phụ thuộc vào thuốc để có thể vận động nhẹ. Dần dần, cô bất đắc dĩ phải làm quen với chiếc xe lăn.

Căn bệnh hiếm gặp khiến Thủy rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cô thậm chí bị rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, phải dùng thuốc điều trị.

Có những lúc, Thủy nghĩ mình trở thành gánh nặng của gia đình và Trình. Cô đẩy tình yêu của mình vào vòng lặp lại: cãi vã - chia tay - níu kéo.

"Tôi không nhớ trong những năm tháng ấy, mình đã đòi chia tay bao nhiêu lần và có bao nhiêu lần hỏi anh rằng 'anh có suy nghĩ lại không?'. Đáp án của anh luôn là một chữ 'không'", Thủy chia sẻ.

Tình yêu chân thành đã đưa cặp đôi đến cái kết đẹp

Trình không nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng hứa hẹn nhiều. Anh thể hiện tình yêu của mình bằng những lần theo bạn gái vào viện thăm khám, sẵn sàng đi về giữa Đồng Nai và TPHCM để chăm sóc cô. Anh không ngại ngần hỗ trợ cô trong sinh hoạt cá nhân, bao dung tuyệt đối vào những lúc cô cáu gắt, mất kiểm soát cảm xúc...

"Ngày ấy tôi đã nghĩ 'thôi thì đến đâu hay đến đó'. Bệnh tật khiến tôi không dám mở lòng dẫu cho anh chân thành đến vậy. Thế mà rồi tình thương của anh cũng lay động tôi, khiến tôi thực sự muốn dựa vào chàng trai này", Thủy tâm sự.

Bố mẹ Thủy rất vui khi con gái có người quan tâm, chăm sóc. Gia đình Trình cũng bị tình yêu của cặp đôi làm cho cảm động, sẵn sàng bao dung, ủng hộ họ đến với nhau.

Cho đến giờ, Thủy vẫn luôn biết ơn sự bao dung ấy.

Tháng 8/2025, Trình cầu hôn Thủy đầy lãng mạn ở Mũi Điện (Phú Yên, nay là Đắk Lắk). Chuyện tình trắc trở của họ cuối cùng cũng có kết đẹp sau cái gật đầu đầy hạnh phúc của Thủy.

Đám cưới xúc động

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/3 vừa qua. Hôm ấy, Thủy đã có những kỷ niệm đẹp khó quên trong đời.

Khoảnh khắc cô dâu chống nạng bước vào lễ đường

Khi tiến vào lễ đường, thay vì ngồi xe lăn, Thủy quyết định tự chống nạng bước đi. Cô muốn trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy có thể tự đi bằng đôi chân của mình, đến với người bạn đời đã yêu thương và chờ đợi mình suốt bao năm.

Khoảnh khắc cô dâu tập tễnh bước vào lễ đường khiến cả hôn trường xúc động.

Ngay sau đó, chú rể Khánh Trình bước đến, bế cô dâu lên như một lời khẳng định "anh sẽ là điểm tựa của em suốt cuộc đời".

"Hôm ấy, người thân, bạn bè đã cùng khóc, cùng cười với chúng tôi, trao cho vợ chồng tôi lời chúc phúc ngọt ngào nhất. Tôi đã có một hôn lễ mà mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều hạnh phúc đến khó quên", Xuân Thủy xúc động nói.

Thủy hạnh phúc vì có hôn lễ trọn vẹn

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại TPHCM. Trình làm trợ lý quản lý nhà hàng, còn Thủy tập trung tập phục hồi chức năng và bán hàng trực tuyến.

Mỗi ngày, Xuân Thủy và Khánh Trình chăm sóc nhau bằng những bữa cơm ngon, những bộ quần áo được giặt giũ thơm tho và sự quan tâm ngọt ngào... Với họ giờ đây, bệnh tật chẳng còn là trở ngại bởi từ giây phút lồng vào tay nhau chiếc nhẫn cưới, họ đã kiên định với lựa chọn của mình.

Ảnh và video: NVCC