Tú Hảo (SN 1998, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) được nghe kể rất nhiều về đám cưới của cha mẹ vào thập niên 80. Năm ấy, cha cô tự làm cổng hoa, trang trí không gian cưới.

Dù không có điều kiện như bây giờ nhưng với tâm huyết của bản thân và sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè, cha cô đã có một đám cưới đẹp như mơ và hãnh diện rước vợ về nhà.

Video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của Tú Hảo

Tháng 3/2026, Tú Hảo lấy chồng. Cô mong ước có một đám cưới xinh đẹp và ý nghĩa như thời cha mẹ, vì thế đã nhờ gia đình cùng bạn bè trang trí hôn lễ thay vì thuê người làm.

Khi con gái ngỏ lời, cha cô hào hứng nói: “Đã làm thì làm cho tới”.

“Và thế là không chỉ cổng cưới, ba đã giúp tôi trang trí cả đám cưới theo phong cách xưa. Ba phụ trách phần cổng hoa, từ ý tưởng cho đến việc thiết kế. Riêng phần cắm hoa tươi, trang trí lễ gia tiên và trang phục cưới thì tôi đảm nhiệm”, Hảo kể.

Cô dâu Đồng Tháp càng cảm nhận rõ hơn giá trị của tình thân trong những ngày chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Khoảng 20 người gồm họ hàng, bạn bè của Hảo đã đến giúp cô làm cổng hoa, trang trí đám cưới. Trong đó, người chỉ đạo chính là cha của cô.

Cô dâu hạnh phúc vì có không gian cưới xinh đẹp

Cha Hảo chặt tre về làm hàng rào, chặt chuối làm cổng cưới, chở những đụn rơm về để cổng hoa thêm phần sinh động. Người thân và bạn bè giúp cô chăng đèn nháy, cắm hoa tươi, trang trí lễ gia tiên.

Riêng chiếc phông cưới, Hảo đặt phụ kiện online về rồi tỉ mỉ ghép từng mảng một để tạo thành tấm phông họa tiết xinh đẹp.

Chi tiết khiến Tú Hảo đặc biệt thích thú là trái châu được treo trên trần nhà. Trái châu mang ý nghĩa tốt đẹp, đem đến sự may mắn, sung túc thường được người miền Tây treo trong những dịp quan trọng.

Sau 3 ngày chuẩn bị từ trong ra ngoài với sự giúp đỡ của 20 người, Tú Hảo đã có một không gian cưới xinh đẹp, độc đáo, tái hiện trọn vẹn không khí đám cưới xưa.

“Tôi biết ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là ba. Thương con gái, ba dồn hết tâm huyết cho đám cưới. Hôm trước ngày cưới, dù đã khuya, ba vẫn cặm cụi tưới nước cho hoa để hoa giữ được sự tươi tắn”, Hảo kể.

Trong hôn lễ, cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng đặt may riêng theo phong cách xưa, lối trang điểm cũng mang nét đặc trưng của cô dâu thập niên 80. Cổng cưới, không gian cưới quá đỗi đặc biệt và xinh đẹp khiến quan khách tham dự bất ngờ.

Chú rể dù bận rộn do phải di chuyển giữa hai nhà vẫn không quên dành lời khen cho cô dâu của mình cũng như không gian cưới tại nhà gái.

Quan khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm với cổng hoa

“Nhìn lại cả quá trình chuẩn bị hôn lễ, tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi càng cảm nhận rõ tình yêu thương của gia đình, họ hàng và bạn bè khi mọi người cùng chung tay giúp đỡ để tôi có một đám cưới đẹp và ý nghĩa như mong ước. Đặc biệt, trong giây phút lạy xuất giá, nghe ba mẹ và người thân dặn dò những lời chân thành từ tận đáy lòng, tôi không kìm được xúc động”, Hảo chia sẻ.

Đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới mang phong cách xưa của cô dâu Đồng Tháp đã thu hút gần 300.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Ảnh và video: NVCC