Cô dâu mang theo ảnh bố mẹ đã mất vào lễ đường. Ảnh: People

Trong ngày trọng đại nhất đời mình, cô dâu Katy Garrett (28 tuổi) đã tìm ra cách đặc biệt để cha mẹ quá cố vẫn “hiện diện” bên cô.

Garrett đến từ Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) lớn lên cùng nỗi mất mát từ khi còn nhỏ. Cha cô qua đời vì ngừng tim khi cô mới 5 tuổi, và chỉ 3 năm sau, mẹ cô cũng ra đi vì ung thư. Từ đó, 2 anh em cô được bà ngoại nuôi dưỡng. Bà luôn cố gắng mang đến cho các cháu một tuổi thơ bình thường nhất có thể.

Tuy nhiên, với Garrett, ý nghĩ về ngày cưới lại luôn đi kèm nỗi trống vắng. Cô từng lo sợ khoảnh khắc bước vào lễ đường sẽ thiếu đi 2 người quan trọng nhất đời mình.

"Từ khi còn bé, tôi nghĩ ngày cưới thực sự là một trong những nỗi sợ lớn nhất. Như mọi người, bố mẹ sẽ tham gia vào mọi việc, nhưng với tôi, cha mẹ sẽ không thể", cô chia sẻ.

Suốt nhiều năm, cô ấp ủ ý tưởng làm thế nào để cha mẹ vẫn có thể hiện diện trong ngày đặc biệt ấy. Và rồi, một cơ duyên bất ngờ đã mở ra lời giải.

Khi xem lại những kỷ vật cũ, Garrett tìm thấy chiếc váy cưới của mẹ. Ngay lúc đó, cô biết mình phải làm điều gì đó thật ý nghĩa.

Người đồng hành cùng cô trong ý tưởng này không ai khác chính là anh trai Kyle, người đã cùng cô vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Garrett quyết định nhờ anh cầm bức ảnh của cha mẹ và chiếc váy cưới của mẹ đi vào lễ đường, theo People.

Với Garrett, không ai xứng đáng hơn anh trai để thực hiện vai trò thiêng liêng ấy.

Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động và cũng đầy ấm áp. Với Garrett, đó không chỉ là ngày cưới, mà còn là một sự khép lại, một cách để cô đối diện và chữa lành nỗi đau đã theo mình suốt nhiều năm.

Cô chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh trai bước vào lễ đường trên TikTok. Video nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn phản hồi.

Nhiều người cho biết họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của Garrett.

"Mất cha mẹ từ khi còn quá nhỏ là điều vô cùng khó khăn, và đến khi trưởng thành, nỗi đau đó vẫn không biến mất"; "Tôi vẫn ước có thể gọi cho bố để xin lời khuyên, hay tựa vào mẹ khi yếu lòng. Và hơn hết, tôi ước con gái tôi có cơ hội được biết đến họ"... người dùng mạng bình luận.

Giờ đây, Garrett hy vọng câu chuyện của mình sẽ trở thành nguồn an ủi cho những ai có cùng hoàn cảnh.