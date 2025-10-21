"Khu vườn triệu đô" gắn kết gia đình

"Khu vườn triệu đô" là tên gọi thân thương mà chị Đặng Mai Hồng (29 tuổi, quê Thái Nguyên, đang sinh sống, làm việc tại Hamburg, Đức) dành để nhắc về khu vườn của bố mẹ chồng. Nhiều video ngắn được chị quay tại vườn vào mùa mận chín rộ, táo trĩu quả... hút triệu lượt xem trên mạng xã hội.

"Khu vườn triệu đô là cách nói vui của mình thôi. Nhưng khu vườn của bố mẹ chồng mình thực sự là khu vườn giàu tình cảm, gắn kết các thành viên đa thế hệ. Đây là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình", chị Hồng tâm sự.

Video ghi lại cảnh thu hoạch táo trong vườn nhà hút triệu lượt xem của chị Hồng

Chị Hồng và ông xã (người Đức gốc Trung Quốc) quen nhau khi anh qua trường ĐH Ngoại Thương trao đổi sinh viên 1 kỳ học. Cặp đôi yêu xa 6 năm trước khi chị Hồng qua Đức định cư và kết hôn. Hiện cặp đôi có 1 em bé, đang sống cách bố mẹ chồng khoảng 300km.

Nhà bố mẹ chồng chị Hồng ở một thành phố nhỏ. Khu vườn quanh nhà rộng khoảng 100m2, được bố chồng chị chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Trong vườn, ông trồng táo, cherry, lê, mận. Mùa hè, ông sẽ trồng các loại rau như khoai tây, bí ngòi, cải, cà chua, bí xanh, su hào, các loại rau thơm Việt Nam... Tùy theo mùa, ông trồng thêm trái cây ngắn ngày như dâu chuỗi ngọc, phúc bồn tử.

Từng góc nhỏ trong vườn đều được chăm sóc kỹ lưỡng

Cây táo sai trĩu quả, quả nào quả nấy giòn ngọt, tươi rói

Chị Hồng còn nhớ, lần đầu chị ghé thăm khu vườn là hơn 7 năm trước, khi vừa sang châu Âu du học. Đứng giữa khu vườn trong lành, cây táo xanh trĩu trịt quả, những khóm hoa hồng khoe sắc rực rỡ, cô gái Việt cảm giác như lạc vào khu vườn trong truyện tranh.

Cùng bạn trai đi dạo quanh vườn, chị Hồng liên tục xuýt xoa, chụp ảnh "mỏi tay".

Góc vườn trồng rau xanh, rau thơm

Khu vườn là nơi đại gia đình thường cùng nhau quây quần ngồi ăn bánh, uống trà - cà phê vào những ngày hè nắng đẹp, tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Mùa trái cây chín, các thành viên đều háo hức trở về nhà, tham gia thu hoạch, cùng sơ chế để làm mứt, làm bánh. Xong công việc, cả nhà ngồi ngoài vườn tắm nắng, ngắm hoa, đọc sách…, tận hưởng cảm giác bình yên.

Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của bố mẹ chồng chị Hồng tổ chức ngay trong khu vườn

Cây mận "hiếm" rất ngọt, sai trĩu trái trong vườn

Khu vườn có hoa, trái quanh năm

Bố mẹ chồng ấm áp

Chị Hồng tâm sự, bố mẹ chồng chị là người gốc Á, qua châu Âu sinh sống từ khi rất trẻ. Ông bà theo đạo Tin Lành.

Khi mới đến ra mắt, cô gái Việt bỡ ngỡ vì có quá nhiều sự khác biệt trong cách ăn uống, sắp xếp bàn ăn, nhà bếp, sử dụng nhà tắm, cách nói chuyện... Thêm vào đó, ông bà cũng đã cao tuổi, khiến chị Hồng lo lắng về sự cách biệt thế hệ.

Thế nhưng, bố mẹ chồng lại chủ động mở lời, nhẹ nhàng giải thích cho chị Hồng những khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và Đức, hướng dẫn từng li từng tí một cách vui vẻ, kiên nhẫn. Ông bà luôn nhắn nhủ: “Con cứ tự nhiên như ở nhà”.

“Điều tuyệt vời là bố chồng mình sinh ra ở TPHCM nên ông nói được tiếng Việt cơ bản. Nhờ vậy, mình dễ hòa nhập với gia đình hơn”, chị Hồng chia sẻ. Dần dần, chị cảm nhận rõ mình đã trở thành một phần trong gia đình chồng, luôn được yêu thương và quan tâm thật lòng.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Hồng chụp ngay tại vườn nhà

Khi chị Hồng sinh em bé, bố mẹ chồng thường lái xe hơn 300km đến thăm con, chăm cháu. Mỗi ngày, ông bà đều gọi điện hỏi thăm, động viên tinh thần, dặn con dâu ăn uống điều độ, giữ sức khỏe và luôn sống vui vẻ, lạc quan.

May mắn hơn, chị Hồng có người chồng tâm lý, khéo léo trong việc chăm sóc con nhỏ và luôn yêu thương, chia sẻ với vợ. Nhờ vậy, chị chưa từng rơi vào cảm giác khủng hoảng hay bị “sốc” sau sinh.

Ảnh: NVCC