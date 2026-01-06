Năm 2025, nhiều đám cưới “gây bão” mạng xã hội với sính lễ khủng và hình ảnh cô dâu đeo vàng kín cổ, kín tay.

Những hình ảnh choáng ngợp trong ngày trọng đại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong thời gian dài.

Cô dâu Nghệ An nhận quà cưới gần 15 cây vàng

Đám cưới của Quỳnh Hương (SN 1997) và Ngọc Khanh (SN 1996, cùng quê Nghệ An) tổ chức vào tháng 2/2025. Trong ngày cưới, cặp đôi được hai bên gia đình trao tặng gần 15 cây vàng, kèm theo tiền mặt.

Cô dâu, chú rể đeo vàng trĩu cổ

Đoạn video ghi lại cảnh tượng cô dâu, chú rể được người thân tới tấp trao vàng; cô dâu đeo kiềng vàng kín cổ; chú rể cũng đeo nhiều vàng ở cổ và tay, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem tại thời điểm đó.

Cô dâu Quỳnh Hương cho hay, bản thân rất bất ngờ trước những món quà giá trị này vì hai bên gia đình không hề thông báo trước.

Cặp đôi nhận được gần 15 cây vàng trong đám cưới

Cũng trong ngày cưới, vợ chồng Ngọc Khanh tuyên bố trước đông đảo quan viên hai họ rằng, sẽ dành 300 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Khoản tiền này được trích từ số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được trong thời gian qua.

Hành động thiện nguyện của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người cảm động.

Cô dâu An Giang được tặng hơn 20 cây vàng

Trong lễ cưới diễn ra tại nhà gái vào tháng 4/2025, Nguyễn Hoa (quê An Giang) nhận được quà cưới “khủng”. Cô được nhà chồng tặng hơn 20 cây vàng, 100 triệu đồng tiền mặt; bố mẹ ruột tặng 100 triệu đồng tiền mặt và 1 cây vàng.

Hình ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Nguyễn Hoa cho hay, phần lễ gia tiên được tổ chức trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, riêng màn trao vàng đã kéo dài hơn 30 phút.

Đoạn video ghi lại cảnh cô dâu An Giang đeo vàng trĩu cổ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thời điểm đó, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Nhà chồng Hoa ở tỉnh Hậu Giang cũ. Hai nhà cách nhau 170km. Mặc dù chồng hơn cô 10 tuổi, nhưng với Hoa, khoảng cách tuổi tác không còn là vấn đề khi đã gặp đúng người.

Cô dâu xinh như búp bê đội vương miện làm từ 10 cây vàng

Trong lễ cưới được tổ chức vào tháng 6/2025, cô dâu Hứa Mỹ Linh (TPHCM) gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê. Bên cạnh đó, cảnh tượng cô dâu đeo vương miện vàng cũng “viral” trên mạng xã hội.

Video cô dâu đeo vàng khắp người trong ngày cưới. Nguồn: Chau Quang Vinh ACADEMY

Mỹ Linh cho hay, vợ chồng cô nhận được những món quà cưới giá trị từ hai bên gia đình gồm: 1 tỷ tiền mặt, 3 sổ đỏ đất mặt tiền, trang sức bằng vàng, kim cương...

Trong đó, chiếc vương miện được làm từ 10 cây vàng là món quà cưới đặc biệt Mỹ Linh nhận được từ mẹ ruột. Làm trong ngành kim hoàn, mẹ cô dâu muốn tặng con gái món quà độc đáo trong ngày cưới và chiếc vương miện được thiết kế tinh xảo đã ra đời.

Cô dâu Mỹ Linh xinh đẹp trong ngày cưới

Vợ chồng Mỹ Linh quen nhau từ giữa năm 2022. Nửa năm sau, họ chính thức hẹn hò. Năm 2024, Mỹ Linh được cầu hôn lãng mạn tại phố đi bộ ở TPHCM.

Cô dâu Cà Mau nhận quà cưới 20 tỷ đồng

Đám cưới của Ngọc Thiện (quê Cà Mau) “viral” trên mạng xã hội vào tháng 6/2025. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp mặc hỷ phục, đeo vàng kín cổ, kín tay, trên bàn bày la liệt tiền mặt, trang sức và sổ đỏ... thu hút 1,8 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 2 ngày đăng tải.

Video cô dâu Cà Mau diện hỷ phục trong ngày cưới. Nguồn: Bằng biết makeup

Được biết, cô dâu Cà Mau nhận được quà cưới “khủng” với tổng trị giá 20 tỷ đồng từ hai bên gia đình. Vì lấy chồng Trung Quốc, Ngọc Thiện quyết định mặc hỷ phục truyền thống của người Trung thay vì áo dài Việt Nam trong buổi lễ gia tiên. Cô muốn đám cưới của mình có sự hài hòa và giao thoa văn hóa giữa đôi bên.