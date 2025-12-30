Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy độc lạ

Chúc Bình (SN 2000, quê Vĩnh Long) từ nhỏ đã quen thuộc với cuốn album ảnh cưới của cha mẹ. Cô không nhớ mình đã lật dở cuốn album ấy bao nhiêu lần, chỉ biết hình ảnh mẹ diện chiếc áo cưới màu sắc, trang điểm xinh đẹp, nở nụ cười hạnh phúc và những nét độc đáo của đám cưới xưa đã hằn in trong tâm trí.

“Trong ngày trọng đại của mình, tôi muốn tái hiện những nét độc đáo ấy. Một đám hỏi với phong cách xưa xen lẫn vài chi tiết hiện đại là điều tôi ấp ủ. May mắn, bố mẹ và chồng tôi đều ủng hộ ý tưởng này”, Bình chia sẻ.

Chúc Bình muốn có đám hỏi mang đậm nét xưa như đám cưới của bố mẹ 31 năm trước

Bình chuẩn bị cho đám hỏi của mình từ 7 tháng trước. Cô lên kế hoạch chi tiết về đám hỏi trong mơ sau đó truyền đạt lại với đơn vị trang trí tiệc cưới để họ làm đúng ý tưởng.

Bên cạnh đó, cô tự chọn vải, đặt may áo dài để có chiếc áo dài cưới mang đậm phong cách xưa. Chú rể cũng may một bộ vest có phong cách tương tự.

“Ngoài ra, tôi còn diện thêm hai chiếc váy trong đám hỏi: một chiếc váy màu trắng, có kiểu dáng và voan cài đầu gợi hình ảnh cô dâu thời xưa; và một chiếc váy màu xanh dương.

Riêng chiếc váy màu xanh, tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi muốn mặc một chiếc váy cưới có màu sắc độc lạ, mang dấu ấn của ngày xưa để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Khi tìm mua tại một cửa hàng thanh lý đồ cưới, tôi bị thu hút bởi chiếc váy này và quyết định chọn nó. Chiếc váy có giá 100.000 đồng”, Bình chia sẻ.

Cổng cưới được trang trí tỉ mỉ, độc đáo

Ngoài ra, cặp đôi còn dành thời gian chọn thiệp mời, lên thực đơn cho đám hỏi, đám cưới. Họ muốn có hôn lễ trọn vẹn nên kỳ công chuẩn bị.

Sau tất cả, Chúc Bình đã được như ý nguyện. Cô có đám hỏi ấm cúng với sự tham dự của 40 vị khách là người thân và bạn bè thân thiết. Cổng hoa, không gian lễ đính hôn được trang trí tỉ mỉ để lại dấu ấn khó phai cho cả cô dâu và khách mời.

Không gian mang đậm phong cách xưa với phông nền hoạ tiết và sự xuất hiện của những món đồ mang dấu ấn thời gian như ấm trà, đòn gánh, bàn tre, máy may, đèn dầu... Tất cả những thứ ấy cũng từng xuất hiện trong đám cưới của cha mẹ Chúc Bình vào 31 năm trước.

Những món đồ xưa được bài trí trong đám hỏi của Chúc Bình

“Điều khiến tôi thích nhất là trái châu được treo trên trần nhà. Trái châu mang ý nghĩa tốt đẹp mang đến may mắn, sung túc, thường được người miền Tây treo trong các dịp quan trọng.

Từ nhỏ, tôi đã thấy trái châu được treo ở nhà bà ngoại và giờ đây trong đám hỏi của mình, đồ vật may mắn ấy không thể thiếu”, Bình chia sẻ.

Quan khách khen ngợi và rất thích thú trước đám hỏi độc đáo của Chúc Bình. Mọi người vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với chiếc cổng hoa được trang trí bởi 2 cây chuối đã trổ buồng, hoa tươi, lá dừa... Bên cạnh đó, những món đồ cổ cũng trở thành đạo cụ “check -in” được ưa thích.

“Khoảnh khắc tôi bước ra với chiếc áo dài truyền thống, chú rể bất ngờ. Bạn bè nhận xét: ‘Từ ánh mắt chú rể hướng về cô dâu là hiểu cô dâu được cưng chiều cỡ nào’.

Thế nhưng, khúc bất ngờ nhất là lúc tôi diện chiếc váy màu xanh dương bước ra. Ai cũng sốc, nhìn tôi và cười”, Bình chia sẻ.

Chiếc váy màu xanh dương của Chúc Bình khiến quan khách bất ngờ

Video thu hút 1,1 triệu lượt xem trên TikTok

Video ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trong đám hỏi của Chúc Bình thu hút 1,1 triệu lượt xem và hơn 20 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Người dùng mạng để lại bình luận thú vị về lễ đính hôn độc đáo cũng như nhan sắc xinh đẹp của cô dâu miền Tây.

“Tôi cưới cách đây 15 năm và mặc chiếc váy màu xanh dương giống hệt thế này”; “Năm 2008, tôi làm cô dâu và cũng mặc chiếc đầm cưới màu xanh lá”; “Cô dâu xinh đẹp và phá cách. Ngày vui của mình thì cứ tự tin làm những điều khiến mình vui thôi”... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Mối tình thuở học trò

Chồng của Chúc Bình là Thái Tài (SN 2000, quê TPHCM). Cặp đôi từng học chung lớp thời cấp 3, có mối tình học trò rất dễ thương.

Bình kể, năm lớp 10 Tài viết thư tỏ tình với cô, tuy nhiên, cô từ chối vì thấy đôi bên không phù hợp. Dẫu vậy, Tài vẫn âm thầm quan tâm đến cô bạn cùng lớp. Cặp đôi sau thời gian ngượng ngùng đã chơi với nhau thoải mái hơn, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập.

Năm lớp 12, Tài lấy hết can đảm tỏ tình một lần nữa và đã thành công. Bình nói: “Sự kiên trì của anh ấy khiến tôi sinh lòng cảm mến”.

Tốt nghiệp cấp 3, cặp đôi cùng học cao đẳng, đại học ở TPHCM.

Xa nhà, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi phố thị, Thái Tài trở thành chỗ dựa vững chãi của Chúc Bình.

Chúc Bình đã có một đám hỏi đáng nhớ

Tình cảm của cặp đôi dù có lúc sóng gió vì bất đồng quan điểm nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc thiếu vắng “nửa kia” trong cuộc đời. Bởi vậy, mỗi lần giận dỗi của họ không kéo dài quá 1 ngày.

“Anh ấy chịu thương, chịu khó, biết chăm sóc nhà cửa và luôn ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Đám hỏi thú vị vừa rồi là một ví dụ. Tương lai không dám nói trước nhưng hiện tại tôi hài lòng với lựa chọn của mình”, Bình chia sẻ.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới theo phong cách hiện đại trong thời gian tới với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè gần xa.

Ảnh và video: NVCC