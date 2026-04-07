Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những mức cổ tức tiền mặt cao nhất trên thị trường ngân hàng.

Với hơn 2,98 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, LPBank dự kiến sẽ chi gần 9.000 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho các cổ đông.

Trước đó, năm 2025 dưới thời Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy, LPBankk từng gây chú ý khi thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25% – thuộc nhóm cao nhất trong hệ thống ngân hàng từ nguồn lợi nhuận năm 2024.

Phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt được xây dựng trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục gần 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Tổng tài sản vượt 605.000 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,05%, thuộc top đầu ngành về hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu về mức 28,3%, giảm 1% so với năm trước và thuộc nhóm thấp nhất ngành.

LPBank cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ Tờ trình của HĐQT về thù lao dành cho HĐQT và BKS năm 2026 với tổng kinh phí 60 tỷ đồng.

Năm 2025, tổng mức thù lao được phê duyệt cho HĐQT và BKS là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng số thù lao trong năm 2025 đã chi thực tế chỉ 9,62 tỷ đồng, bằng 19,24% tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Cuối năm 2025 vừa qua, LPBank công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy, nguyên Chủ tịch HĐQT, đã không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của ngân hàng. Trước đó, ông Thụy là cổ đông cá nhân lớn nhất với tỷ lệ cổ phần nắm giữ 2,76%.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của LPBank dự kiến diễn ra ngày 28/4/2026 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.