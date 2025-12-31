Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ngày 31/12 vừa công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần. Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. TTheo quy định, các ngân hàng phải định kỳ công bố danh sách cổ đông nắm từ 1% vốn điều lệ.

Lý giải cho việc thoái vốn của Bầu Thụy tại LPBank, ngân hàng cho biết việc thay đổi này nằm trong lộ trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông đã được ngân hàng công bố trước đó.

Trước khi thoái vốn, ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ hơn 82,59 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 2,76% vốn điều lệ LPBank.

Hiện tại, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là cổ đông lớn nhất của LPBank với hơn 195,2 triệu cổ phần, tương đương 6,54% vốn điều lệ, đồng thời là cổ đông duy nhất sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên sau khi ông Thụy rút vốn.

Động thái rút lui khỏi danh sách cổ đông LPBank của ông Nguyễn Đức Thụy đi cùng với việc doanh nhân sinh năm 1976 gốc Ninh Bình này xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank và chuyển sang làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank vào ngày 23/12.

Ngoài ông Thụy, những người thân trong gia đình ông gần như không nắm giữ cổ phiếu nào tại LPBank, ngoại trừ ông Nguyễn Đức Hạnh (em trai ông Thụy) với 4.320 cổ phiếu.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/12, cổ đông LPBank đã thông qua phương án mở “room” ngoại lên 30%. Ngân hàng cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.