Dấu ấn “Bầu” Thụy

Ông Nguyễn Đức Thụy vừa bất ngờ từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và ngay sau đó được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Thay thế ông Thụy ở vị trí cao nhất trong HĐQT LPBank là ông Hồ Nam Tiến, người trước đó đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank.

Ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập LPBank từ cuối tháng 4/2021 với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT. Doanh nhân gốc Ninh Bình này đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 9/12/2022 đến 23/12/2025.

Trong gần 5 năm ông Thụy tham gia HĐQT LPBank, trong đó có hơn 3 năm làm Chủ tịch HĐQT, nhà băng này liên tục thay tên gọi và nhận diện thương hiệu. Cùng với đó, LPBank cũng có sự "lột xác" về kết quả kinh doanh, vốn điều lệ, tổng tài sản, cũng như thu nhập bình quân nhân viên.

Tính đến 30/9/2025, LPBank có tổng tài sản trên 539 nghìn tỷ đồng, tăng 1,86 lần so với cuối năm 2021 - thời điểm trước khi ông Thụy gia nhập HĐQT nhà băng này.

Trong giai đoạn từ 2022 đến tháng 9/2025, tổng tài sản LPBank duy trì mức tăng trưởng hai chữ số qua từng năm, lần lượt là 13,33%, 16,81%, 32,77% và 6% so với năm liền kề trước đó.

Vốn điều lệ của ngân hàng tính đến hết tháng 9/2025 đạt 29.873 tỷ đồng, tăng 2,5 lần trong vòng 5 năm qua.

Về kết quả kinh doanh dưới thời ông Nguyễn Đức Thụy, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế năm 2022 (năm đầu tiên ông Thụy gia nhập HĐQT) là 5.700 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước đó.

Đến năm 2023 và 2024, lợi nhuận trước thuế của LPBank lần lượt tăng thêm 24% và 73%, đạt 7.039 tỷ đồng và 12.168 tỷ đồng.

9 tháng năm 2025, nhà băng này đạt lợi nhuận trước thuế 9.491 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần tăng và việc tinh gọn tổ chức, hướng tới hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện (theo giải trình của ngân hàng).

Dưới thời ông Nguyễn Đức Thụy, nhân sự của LPBank liên tục biến động, đỉnh điểm là năm 2022 với 12.203 CBNV. Tuy nhiên, năm 2023 ngân hàng này mạnh tay cắt giảm nhân sự xuống còn 10.627 người (tương đương con số của năm 2021).

Năm 2024, nhân sự LPBank lại tăng lên 11.189 người. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2025 ngân hàng lại mạnh tay cắt giảm nhân sự chỉ còn 9.400 người tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tức giảm gần 1.800 người.

Đi kèm với việc tinh gọn bộ máy, thu nhập bình quân nhân viên tại đây cũng tăng đáng kể. Mức thu nhập bình quân 9 tháng năm nay đã cao gấp 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân của năm 2021.

Áp lực nào đang chờ “Bầu” Thụy ở Sacombank?

Ngay sau khi từ nhiệm Chủ tịch LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy được HĐQT Sacombank bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc tại ngân hàng do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT.

Dù tin đồn đã râm ran từ trước đó, nhưng động thái này vẫn gây bất ngờ với giới tài chính do diễn ra quá nhanh. Việc chuyển đổi từ vai trò Chủ tịch HĐQT một ngân hàng tư nhân có trụ sở đặt tại Hà Nội sang điều hành một ngân hàng tư nhân có bề dày truyền thống, trụ sở đặt tại TPHCM cũng đem lại cho vị doanh nhân sinh năm 1976 không ít áp lực.

Điểm chung giữa Sacombank và LPBank là cả hai ngân hàng đều đang trong giai đoạn quyết liệt tái cấu trúc.

9 tháng năm nay, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.000 tỷ đồng, tăng 35,8% cùng kỳ nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh, chi phí hoạt động được kiểm soát và dự phòng giảm. Mục tiêu lợi nhuận cả năm của ngân hàng là 14.650 tỷ đồng.

Riêng trong quý III, Sacombank đạt 3.657 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng vọt 32,9% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của Sacombank đạt 848.942 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm và hoàn thành 103,5% kế hoạch năm (819.800 tỷ đồng).

Trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng 9 tháng đạt 12,4% lên 606.048 tỷ đồng.

Xét về quy mô tổng tài sản, Sacombank có tổng tài sản lớn hơn 57% so với LPBank. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu kéo dài khiến Sacombank chưa thể tăng vốn điều lệ. Đến nay, vốn điều lệ của nhà băng này mới đạt 18.852 tỷ đồng và bị nhiều ngân hàng nhỏ "vượt mặt".