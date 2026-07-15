Hàng trăm cổ động viên Pháp và Tây Ban Nha đã tập trung tại phố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành, TPHCM) từ sớm để theo dõi trận bán kết World Cup 2026 và cổ vũ đội nhà hướng tới tấm vé vào chung kết.

Anh Evan, cổ động viên người Pháp, cho biết đã theo dõi và ủng hộ đội tuyển quê hương từ nhỏ. Dù tin tưởng đội nhà, anh vẫn đánh giá Tây Ban Nha là đối thủ rất mạnh với lối chơi kỹ thuật và hàng thủ chắc chắn, khiến anh không khỏi lo lắng trước giờ bóng lăn.

Trước giờ bóng lăn, chị Lara, cổ động viên đến từ Tây Ban Nha, bày tỏ niềm tin vào đội nhà nhờ đội hình đồng đều và lối chơi ổn định. Dù gặp không ít khó khăn ở vòng bảng, chị vẫn dự đoán Tây Ban Nha sẽ đánh bại Pháp với tỷ số 3-1.

Tiếng còi khai cuộc trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha vừa vang lên, hàng trăm cổ động viên lập tức hướng mắt về màn hình, chăm chú theo dõi từng pha bóng.

Sai lầm của Lucas Digne ở phút 20 mang về quả phạt đền cho Tây Ban Nha. Bàn thua ngay trong hiệp 1 khiến nhiều cổ động viên Pháp lặng người, ánh mắt không rời màn hình với hy vọng đội nhà sớm tìm được bàn gỡ.

Không lâu sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha tiếp tục khiến các cổ động viên Pháp chết lặng. Từ pha phối hợp nhuần nhuyễn với Dani Olmo, Porro thoát xuống vòng cấm rồi lạnh lùng đánh bại Maignan, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, ông Enzo Castagnos lặng người trước thất bại 0-2 của tuyển Pháp. Dù tiếc nuối khi đội nhà lỡ hẹn với chung kết World Cup, ông khẳng định sẽ luôn ủng hộ tuyển Pháp.

Nhiều cổ động viên Pháp bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà thi đấu dưới kỳ vọng, mắc nhiều sai lầm trong các đường chuyền và để lộ không ít khoảng trống. Họ mong HLV Didier Deschamps sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp để tuyển Pháp lấy lại phong độ và trở lại mạnh mẽ hơn.

Các cổ động viên Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đội nhà vượt qua Pháp, giành vé vào chung kết World Cup sau 16 năm. Chiến thắng đã mang đến một buổi sáng ngập tràn cảm xúc và những màn ăn mừng không ngớt của người hâm mộ.