Cây đa khổng lồ giống cả khu rừng ở Ấn Độ. Ảnh: Greatbigstory

Ở vùng ngoại ô Kolkata thuộc bang West Bengal (Ấn Độ), có một “khu rừng” đặc biệt khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều ngỡ rằng đó là hàng nghìn cây mọc chen chúc với nhau. Thế nhưng trên thực tế, toàn bộ khung cảnh ấy thuộc về một cây duy nhất, cây đa The Great Banyan.

Nằm trong khuôn viên Vườn bách thảo Acharya Jagadish Chandra Bose, cây đa khổng lồ này đã tồn tại hơn 250 năm. Với diện tích che phủ lên tới khoảng 18.580m2, gấp gần 3 lần sân bóng đá, The Great Banyan tạo nên một hệ sinh thái tựa như rừng nguyên sinh thu nhỏ, thông tin từ Greatbigstory.

Điều khiến cây đa trở nên khác thường nằm ở hệ thống khoảng 3.600 rễ khí sinh. Từ các cành lớn, những chiếc rễ buông xuống mặt đất rồi bén xuống đất như những thân cây mới. Theo thời gian, chúng tạo thành khung cảnh giống hệt một khu rừng với vô số thân cây mọc sát nhau, dù tất cả thực chất đều thuộc về cùng một cá thể thực vật.

Trong suốt hàng trăm năm tồn tại, The Great Banyan đã vượt qua nhiều thiên tai khắc nghiệt. Hai trận bão lớn xảy ra vào những năm 1860 khiến cây bị nhiễm nấm nghiêm trọng.

Năm 1925, cây đa bị sét đánh, nấm tấn công, khiến thân cây chính bị thối rữa nặng nề. Đến mức, những người chăm sóc cây trong vườn bách thảo phải chặt bỏ để cứu những bộ phận khỏe mạnh khác.

Điều kỳ diệu là dù mất đi thân chính, cây đa vẫn tiếp tục sinh trưởng mạnh mẽ nhờ hệ thống rễ phụ khổng lồ.

Năm 2020, cây tiếp tục hứng chịu sức tàn phá của cơn bão Cyclone Amphan. Tuy nhiên, nó vẫn đứng vững như một biểu tượng sống động cho sức sống phi thường của thiên nhiên.

Người dân địa phương thường gọi nơi đây là “cây biết đi”, bởi phạm vi của nó liên tục mở rộng qua từng thập kỷ. Thậm chí, cây hiện đã phát triển vượt ra ngoài con đường dài 329m từng được làm bao quanh nó.

Vào năm 1989, tổ chức Guinness thế giới đã chính thức công nhận The Great Banyan là cây có tán che phủ lớn nhất thế giới. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, kỷ lục ấy vẫn chưa bị phá vỡ.