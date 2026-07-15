Đội hình ra sân

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bàn thắng: Oyarzabal 22' (pen), Porro 58'

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Tây Ban Nha chơi trận cầu rất hay, xứng đáng lấy vé vào chung kết - Ảnh: 433
15/07/2026 | 04:12

Kết thúc

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Chiến thắng thuyết phục dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha - Ảnh: 433
Thu gọn
15/07/2026 | 03:58

90'+6

Hết Dembele đến Mbappe tung ra những cú dứt điểm từ hai bên cánh nhưng đều chưa có bàn thắng cho Pháp.

Thu gọn
15/07/2026 | 03:52

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
15/07/2026 | 03:50

89'

Pháp được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Mbappe bước lên thực hiện cú cứa lòng đưa bóng bay qua xà.

Thu gọn
15/07/2026 | 03:47

85'

Tây Ban Nha đang chơi chậm để bảo toàn thành quả. Mbappe vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống xấu chơi với Unai Simon.

Thu gọn
15/07/2026 | 03:43

81'

Unai Simon vừa phải rời xa khung thành cắt đường bóng chuyền cho Mbappe. Doue có cơ hội kết thúc ngoài tuyến hai nhưng chưa thể khuất phục được người gác đền của Bilbao.

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Mbappe mờ nhạt khi bị Cubarsi theo sát - Ảnh: FIFA
Thu gọn
15/07/2026 | 03:40

77'

Pháp thêm một phen thót tim khi Ferran Torres vừa vào sân đánh đầu đi chệch cột dọc.

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15/07/2026 | 03:33

72'

Olise cùng Digne rời sân, nhường chỗ cho Cherki và Theo Hernandez.

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15/07/2026 | 03:31

66'

Mbappe nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển Pháp.

Thu gọn
15/07/2026 | 03:23

61'

Lamine Yamal vừa băng xuống sút tung lưới tuyển Pháp, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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15/07/2026 | 03:20

58'

Bàn thắng (0-2, Pedro Porro): Porro bật tường ăn ý với Dani Olmo rồi lẻn vào vòng cấm, khuất phục Maignan trong pha đối mặt để ghi bàn thắng thứ 2 cho Tây Ban Nha.

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Pedro Porro nhân đôi cách biệt - Ảnh: FIFA

Thu gọn
15/07/2026 | 03:18

57'

Pháp tấn công tương đối bế tắc. Desire Doue được tung vào thay Barcola với hy vọng mang đến sự đột biến.

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Tây Ban Nha đang phòng ngự tốt - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
15/07/2026 | 03:16

50'

Lamine Yamal vừa lao xuống bên cánh phải dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
15/07/2026 | 03:16

46'

Ngay sau giờ giải lao, HLV Deschamps tung Manu Kone vào thay cho Rabiot.

Thu gọn
15/07/2026 | 02:54

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
15/07/2026 | 02:45

45'

Hiệp một có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
15/07/2026 | 02:38

38'

Các cầu thủ Tây Ban Nha bật tường cực kỳ ăn ý trong khu cấm địa tuyển Pháp. Lamine Yamal căng ngang thuận lợi để Fabian Ruiz đá nối chệch cột dọc.

Thu gọn
15/07/2026 | 02:35

36'

Barcola tung cú sút xa mang tính giải tỏa, nhưng bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
15/07/2026 | 02:32

29'

Khó khăn càng thêm chồng chất với tuyển Pháp khi trung vệ chủ chốt Saliba dính chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Lacroix.

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Saliba rời sân vì chấn thương - Ảnh: Razed
Thu gọn
15/07/2026 | 02:22

22'

Bàn thắng (0-1, Mikel Oyarzabal): Từ khoảng cách 11m, Oyarzabal dứt điểm quyết đoán hạ gục Maignan, mở tỷ số trận bán kết World Cup 2026.

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Oyarzabal ghi bàn trên chấm penalty - Ảnh: FIFA

Thu gọn
15/07/2026 | 02:20

20'

Lucas Digne có pha xử lý bất cẩn, dẫn đến việc phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

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Tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của Digne - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
15/07/2026 | 02:15

15'

Pháp tổ chức phản công nhanh với pha xoay sở tốt ở tốc độ cao của Mbappe. Michael Olise sau đó có cơ hội kết thúc chân trái, bóng bật hậu vệ Tây Ban Nha đi hết đường biên ngang.

Thu gọn
15/07/2026 | 02:10

10'

Rabiot phạm lỗi với Dani Olmo ngay rìa vòng cấm nên phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Alex Baena bước lên thực hiện cú đá phạt có góc sút rộng. Tiếc rằng, bóng đập trúng hàng rào.

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Cú đá phạt bất thành của Baena - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
15/07/2026 | 02:05

5'

Tây Ban Nha đang phát huy thế mạnh của mình ở khả năng kiểm soát bóng, đẩy đối thủ phải lui về phần sân nhà.

Thu gọn
15/07/2026 | 01:59

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
15/07/2026 | 00:55

0h45

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Bên trong phòng thay đồ Pháp và Tây Ban Nha - Ảnh: French Team, Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
15/07/2026 | 00:30

0h30

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Đội hình ra sân Pháp vs Tây Ban Nha - Ảnh: Actu Foot
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14/07/2026 | 03:37

0h30

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Hành trình vào bán kết World Cup 2026 của Pháp - Ảnh: FOX
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Hành trình vào bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha - Ảnh: FOX
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14/07/2026 | 03:37

0h10

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Hai cặp đấu bán kết World Cup 2026 - Ảnh: EuroFoot
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14/07/2026 | 03:36

0h

Thông tin lực lượng

Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.

Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

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Cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi - Ảnh: SunSport
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