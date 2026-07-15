Đội hình ra sân
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Bàn thắng: Oyarzabal 22' (pen), Porro 58'
Kết thúc
90'+6
Hết Dembele đến Mbappe tung ra những cú dứt điểm từ hai bên cánh nhưng đều chưa có bàn thắng cho Pháp.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
89'
Pháp được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Mbappe bước lên thực hiện cú cứa lòng đưa bóng bay qua xà.
85'
Tây Ban Nha đang chơi chậm để bảo toàn thành quả. Mbappe vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống xấu chơi với Unai Simon.
81'
Unai Simon vừa phải rời xa khung thành cắt đường bóng chuyền cho Mbappe. Doue có cơ hội kết thúc ngoài tuyến hai nhưng chưa thể khuất phục được người gác đền của Bilbao.
77'
Pháp thêm một phen thót tim khi Ferran Torres vừa vào sân đánh đầu đi chệch cột dọc.
72'
Olise cùng Digne rời sân, nhường chỗ cho Cherki và Theo Hernandez.
66'
Mbappe nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển Pháp.
61'
Lamine Yamal vừa băng xuống sút tung lưới tuyển Pháp, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
58'
Bàn thắng (0-2, Pedro Porro): Porro bật tường ăn ý với Dani Olmo rồi lẻn vào vòng cấm, khuất phục Maignan trong pha đối mặt để ghi bàn thắng thứ 2 cho Tây Ban Nha.
57'
Pháp tấn công tương đối bế tắc. Desire Doue được tung vào thay Barcola với hy vọng mang đến sự đột biến.
50'
Lamine Yamal vừa lao xuống bên cánh phải dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
46'
Ngay sau giờ giải lao, HLV Deschamps tung Manu Kone vào thay cho Rabiot.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
38'
Các cầu thủ Tây Ban Nha bật tường cực kỳ ăn ý trong khu cấm địa tuyển Pháp. Lamine Yamal căng ngang thuận lợi để Fabian Ruiz đá nối chệch cột dọc.
36'
Barcola tung cú sút xa mang tính giải tỏa, nhưng bóng bay vọt xà ngang.
29'
Khó khăn càng thêm chồng chất với tuyển Pháp khi trung vệ chủ chốt Saliba dính chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Lacroix.
22'
Bàn thắng (0-1, Mikel Oyarzabal): Từ khoảng cách 11m, Oyarzabal dứt điểm quyết đoán hạ gục Maignan, mở tỷ số trận bán kết World Cup 2026.
20'
Lucas Digne có pha xử lý bất cẩn, dẫn đến việc phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
15'
Pháp tổ chức phản công nhanh với pha xoay sở tốt ở tốc độ cao của Mbappe. Michael Olise sau đó có cơ hội kết thúc chân trái, bóng bật hậu vệ Tây Ban Nha đi hết đường biên ngang.
10'
Rabiot phạm lỗi với Dani Olmo ngay rìa vòng cấm nên phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
Alex Baena bước lên thực hiện cú đá phạt có góc sút rộng. Tiếc rằng, bóng đập trúng hàng rào.
5'
Tây Ban Nha đang phát huy thế mạnh của mình ở khả năng kiểm soát bóng, đẩy đối thủ phải lui về phần sân nhà.
2h
Trận đấu bắt đầu.
0h45
0h30
0h30
0h10
0h
Thông tin lực lượng
Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.
Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.