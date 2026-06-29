Màn hình lớn 210 inch ngay tại đám cưới để mọi người xem World Cup 2026. Ảnh: AO

Mark Fletcher (47 tuổi) và Meg Fletcher (35 tuổi) tổ chức đám cưới tại Allington Manor ở Grantham (Anh) hôm 27/6.

Trong lúc tiệc cưới đang diễn ra, Mark đi ra khu vực ngoài trời. Tại đây, anh không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy một màn hình khổng lồ 210 inch được lắp đặt trên xe chuyên dụng, sẵn sàng phát trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Anh và Panama tại World Cup 2026.

"Tôi thực sự sững sờ. Đó là món quà cưới hoàn hảo nhất. Tôi vừa được kết hôn với người mình yêu, vừa được xem đội tuyển Anh thi đấu trên màn hình khổng lồ", anh chia sẻ.

Cặp đôi đính hôn vào đêm Giáng sinh năm 2024 và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hôn lễ từ rất sớm. Tuy nhiên, đến khi lịch thi đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 được công bố, họ mới phát hiện trận đấu cuối cùng của vòng bảng lại diễn ra đúng ngày cưới của mình, theo tờ Yorkshirepost.

Dù Mark không hề phàn nàn, Meg biết anh sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ trận đấu quan trọng này. Chính vì vậy, cô âm thầm lên kế hoạch tạo nên một bất ngờ đặc biệt.

Cô đã bí mật thuê một màn hình khổng lồ 210 inch để chiếu tại đám cưới. Toàn bộ kế hoạch chỉ có bố mẹ cô và một vài người thân biết trước để phối hợp chuẩn bị.

"Tôi biết anh ấy thất vọng dù không bao giờ nói ra. Tôi không muốn anh ấy phải lựa chọn giữa đám cưới và niềm đam mê bóng đá, nên quyết định mang trận đấu đến ngay trong ngày cưới", Meg cho biết.

Bất ngờ càng trở nên trọn vẹn khi đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Panama để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng L. Không khí tại buổi tiệc nhanh chóng biến thành một "khán đài thu nhỏ" khi cô dâu, chú rể cùng gia đình, bạn bè hào hứng cổ vũ trước màn hình khổng lồ.

Meg thừa nhận việc giữ bí mật trong suốt nhiều tháng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, mọi công sức đều được đền đáp khi chứng kiến vẻ mặt đầy ngạc nhiên và xúc động của chồng.

"Khoảnh khắc màn hình sáng lên và nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng. Không chỉ chúng tôi mà tất cả khách mời cũng rất thích thú khi được chứng kiến bất ngờ này. Nó đã khiến một ngày vốn đã khó quên trở nên đặc biệt hơn rất nhiều", cô nói.

Ngay sau lễ cưới, hai vợ chồng lên đường tới Santorini (Hy Lạp) để hưởng tuần trăng mật. Họ dự định tìm một địa điểm để tiếp tục theo dõi trận đấu tiếp theo của đội tuyển Anh tại vòng loại trực tiếp.