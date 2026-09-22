Ngày 22/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18/7, Nhung điều khiển xe đạp điện lưu thông một mình trên đường tỉnh 305C, theo hướng từ xã Tiên Lữ đi xã Lập Thạch.

Khi đến đoạn qua thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, do thiếu quan sát và không bảo đảm tốc độ phù hợp, xe đạp điện do Nhung điều khiển đã va chạm vào phía sau bà V.T.D. (88 tuổi, trú thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ) đang đi bộ phía trước, cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà D. ngã xuống đường, bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngày 15/8.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nhung có dấu hiệu vi phạm quy định về tốc độ và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả một người tử vong.