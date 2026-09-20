Ngày 20/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử lý một xe khách chở số người vượt hơn gấp đôi thiết kế trên Quốc lộ 4C.

Trước đó, đơn vị nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh thông tin phản ánh qua tài khoản Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo phản ánh, xe khách biển số 23H-012.XX có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông trên Quốc lộ 4C. Phòng CSGT sau đó triển khai lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, xe khách chở tới 43 người, vượt hơn gấp đôi số người được chở theo quy định. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 43 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 20 người, không tính tài xế.

Lực lượng chức năng xác định tài xế V.M.V. còn điều khiển xe không đúng thời gian được phép hoạt động và không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định. Tài xế thừa nhận các hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.M.V., tổng mức phạt 36 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tổng mức phạt đối với tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải là 174 triệu đồng. Ảnh: CACC

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Trần Phú 2 cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm. Đơn vị này bị phạt 138 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu xe từ 1-3 tháng.

Tổng mức phạt đối với tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải là 174 triệu đồng.