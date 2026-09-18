Tối 18/9, Công an phường Chợ Quán cho biết, vào 18h25 cùng ngày, người dân đi đường bàng hoàng phát hiện một cây xanh lớn bất ngờ ngã đổ xuống đường lúc trời mưa.

Thân cây to đè trúng phần đầu xe buýt BKS 50E-653.28 do tài xế Lý Anh T. (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) điều khiển. Cùng lúc, cây cũng đập trúng chiếc xe máy BKS 90B2-498.XX đang lưu thông gần xe buýt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NT

Hậu quả, hai người đi trên xe máy là ông Lê Văn D. (SN 1967) và bà Dương Thị T. (SN 1969, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) bị thương nặng do cành cây đè trúng.

Lực lượng Công an phường Chợ Quán cùng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Lê Văn D. đã tử vong sau khi được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Bà Dương Thị T. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện An Bình. Tài xế xe buýt may mắn thoát nạn.

Nhánh cây đè trúng nạn nhân có đường kính khoảng 20cm. Ảnh: TN

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TN

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đang khẩn trương phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.