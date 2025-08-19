Ngày 19/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Tân An vừa giải cứu cô gái bị lừa đảo, “bắt cóc online”.

Theo đó, chiều 18/8, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của ông N.H.M về việc con gái là M.L (18 tuổi) có dấu hiệu bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền và buộc nạn nhân phải tự cách ly khỏi gia đình.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ và Công an phường Cái Khế triển khai biện pháp xác minh.

Các đối tượng không chỉ lừa nạn nhân tự cách ly với gia đình mà còn liên lạc với người thân của nạn nhân để hù dọa và đòi tiền chuộc. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22h cùng ngày, công an phát hiện L. trong một nhà nghỉ ở phường Cái Khế nên giải cứu - sau 6 giờ tiếp nhận tin báo.

Theo điều tra ban đầu, buổi sáng cùng ngày, L. liên tục nhận được cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là công an, đe dọa cô gái 18 tuổi liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, buộc phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, rồi yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Qua đó, L. đã chuyển vào tài khoản của đối tượng 466 triệu đồng.