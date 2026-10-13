Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện hội chẩn xuyên tuyến, cứu sống cô gái 19 tuổi bị ngộ độc nặng, nguy kịch sau khi tự uống 20 viên Panadol Extra và 100ml nước rửa chén.

Trưa 13/10, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Bệnh viện Y Hà Nội thực hiện hội chẩn, cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 23/9, bệnh nhân C.T.B.C nhập viện trong trạng thái lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp và suy đa cơ quan. Qua xét nghiệm, các bác sĩ nhận định gan và tim của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, kèm theo tổn thương cơ tim nặng và nguy kịch. Theo người thân, cô rơi vào tình cảnh trên sau hành động tự uống thuốc và nước rửa chén.

Nữ bệnh nhân 19 tuổi đang được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo dõi, chăm sóc y tế. Ảnh: Xuân Ngọc

Bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành hồi sức chuyên sâu với hàng loạt biện pháp mạnh để cứu bệnh nhân, như: Thở máy, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục. Bệnh viện cũng khẩn trương sử dụng thuốc acetylcysteine để chống độc, đồng thời tiến hành truyền các chế phẩm máu với số lượng lớn.

Đồng thời, bệnh viện đã thiết lập hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chuyên gia đã thống nhất thực hiện kỹ thuật VA ECMO khẩn cấp, như một giải pháp hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp tạm thời, tạo điều kiện cho cơ tim và các cơ quan tổn thương có thời gian hồi phục.

Sau 4 ngày chạy ECMO, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng gan và tim trở lại gần như bình thường, thể hiện hiệu quả của các phương pháp cấp cứu hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản cải thiện, đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc y tế.

TS.BS Nguyễn Lương Kỷ cho biết, việc cứu sống bệnh nhân là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự hợp tác, hỗ trợ chuyên môn sâu giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai và làm chủ kỹ thuật ECMO để đảm bảo công tác hồi sức cấp cứu, đặc biệt tại một tỉnh có nhiều khách quốc tế và các hội nghị, hội thảo lớn.