Nam bệnh nhân ở xã Hùng Châu, Nghệ An được vợ phát hiện ngưng thở khi đang ngủ tại nhà và lập tức được đưa đi cấp cứu. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, anh đã rơi vào tình trạng đặc biệt nguy kịch: Tím tái, ngừng tim, ngừng thở, đồng tử giãn to.

Ngay lập tức, ê kíp cấp cứu đã kích hoạt quy trình hồi sức tuần hoàn nâng cao. Các bác sĩ liên tục ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản và dùng thuốc cấp cứu. Qua theo dõi điện tim, kíp trực phát hiện bệnh nhân bị rung thất, một rối loạn nhịp tim đặc biệt nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh chóng.

Các bác sĩ thay phiên nhau ép tim cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn: ép tim ngoài lồng ngực liên tục, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở, theo dõi điện tim và phát hiện tình trạng rung thất, một rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh nếu không được xử trí kịp thời.

Clip tại ghi lại cảnh cả ê-kíp hối hả cấp cứu bệnh nhân, 3 bác sĩ thay phiên nhau trèo lên ghế, quỳ vào giường bệnh nhằm thực hiện ép tim hiệu quả nhất cho người bệnh. Song song đó, người bệnh cũng được sốc điện nhiều lần phối hợp thuốc chống loạn nhịp và hồi sức tim phổi liên tục.

Sau gần 1 giờ kiên trì cấp cứu, nhịp mạch của người bệnh đã trở lại. Ngay sau khi có tuần hoàn trở lại, người bệnh được ê-kíp y bác sĩ tiếp tục ổn định tình trạng, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn và nhanh chóng chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Đến nay, người bệnh đã tỉnh táo, có thể nghe và cử động theo y lệnh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh đột ngột bất tỉnh, ngưng thở, tím tái nghi ngờ ngừng tim, người phát hiện cần nhanh chóng gọi hỗ trợ, đưa người bệnh đến nơi an toàn, tiến hành hồi sức tim phổi ngay tại chỗ, đồng thời gọi xe cứu thương đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Với những gia đình có người thân từng đột tử khi còn trẻ, đặc biệt không rõ nguyên nhân, nên chủ động thăm khám tim mạch chuyên sâu để được đánh giá nguy cơ và tư vấn phù hợp.