Sau khi tự pha Glutathion làm trắng da vào dịch truyền và để qua hơn một ngày mới tự truyền vào cơ thể, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội rơi vào nguy kịch, phải đi cấp cứu.

Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu một nữ bệnh nhân 22 tuổi (trú tại Hà Nội ) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà.

Trước đó, với mong muốn sở hữu làn da trắng sáng, cô gái đã tự tìm mua hoạt chất Glutathion. Sau khi mang thuốc về nhà, người bệnh tự pha thuốc vào chai dịch truyền nhưng để hôm một hôm mới tự đưa vào cơ thể qua đường truyền tĩnh mạch.

Ngay sau khi truyền, bệnh nhân khó thở, mệt mỏi lả đi, buồn nôn, nôn nhiều kèm theo tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng.

Người thân vội vàng đưa cô gái tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Tại Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, cô được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng.

Nữ bệnh nhân 22 tuổi (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân cũng được tiến hành xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn bệnh phẩm máu. Các bác sĩ xác định đây là ca sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia cepacia gây ra, bắt nguồn từ việc tự pha và truyền thuốc không đảm bảo an toàn tại nhà.

Theo các chuyên gia hồi sức, sốc nhiễm khuẩn là một tình trạng cấp cứu y khoa tối khẩn, có thể diễn tiến cực nhanh dẫn đến suy đa cơ quan và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Sau hai ngày điều trị tích cực, huyết áp của cô gái đã ổn định trở lại, ngừng sử dụng thuốc vận mạch và tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tĩnh mạch tại nhà không đảm bảo điều kiện vô khuẩn tuyệt đối như tại cơ sở y tế.

Trong môi trường sinh hoạt thông thường, vi khuẩn từ dụng cụ hoặc không khí xung quanh rất dễ dàng xâm nhập vào dung dịch thuốc.

Đặc biệt, khi dung dịch đã pha lưu cữu quá lâu trước khi truyền, vi khuẩn có điều kiện sinh sôi mạnh mẽ và đi thẳng vào hệ tuần hoàn máu khi người bệnh tự truyền, từ đó kích hoạt phản ứng sốc phản vệ hoặc sốc nhiễm khuẩn nặng nề.

Bác sĩ Lộc khuyến cáo người dân cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ làm đẹp nào có yếu tố tiêm, truyền hoặc can thiệp xâm lấn.

Người dân tuyệt đối không tự ý tiêm, truyền làm đẹp tại nhà, không tự mua thuốc, pha dung dịch hay nhờ những người không có chuyên môn y tế thực hiện thủ thuật, bởi những lời quảng cáo hoa mỹ về hiệu quả làm trắng cấp tốc không đi kèm sự bảo đảm an toàn cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, khi có nhu cầu làm đẹp, mọi người cần lựa chọn các cơ sở y tế đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, kiểm tra kỹ danh mục kỹ thuật được phê duyệt và trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa về lợi ích, rủi ro tiềm ẩn cũng như quy trình theo dõi sau thủ thuật.