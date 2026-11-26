Tin lời quảng cáo uống Magie thay thuốc hạ huyết áp đang khiến nhiều người bệnh rơi vào bẫy rủi ro tim mạch. Việc tự ý bỏ phác đồ điều trị theo trào lưu có thể dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

“Uống Magie sau thời gian, huyết áp tụt xuống mà không cần phải uống thuốc”, chia sẻ của một số bác sĩ trên mạng xã hội gần đây khiến không ít bệnh nhân coi đây như phương pháp chữa bệnh hiệu quả.

Ông N.T.T (84 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp, hằng ngày phải duy trì thuốc huyết áp. Thời gian gần đây, ông bị cuốn vào các video "thổi phồng" công dụng của viên uống Magie như một “thần dược” giúp thư giãn mạch máu, ngủ ngon và đưa huyết áp về mức lý tưởng mà không cần phải uống thuốc huyết áp, đỡ bị tác dụng phụ. Bởi vậy, ông nằng nặc đòi con gái mua vi chất này.

Viên uống Magie không thể thay thế thuốc điều trị

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế, dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) từng gặp một số bệnh nhân đến khám với đơn thuốc bổ sung vi chất dài như “tờ sớ” trong đó có Magie.

Tiến sĩ Giang khẳng định viên Magie không thể thay thế được thuốc hạ huyết áp. Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy chỉ uống viên bổ sung này đã đủ giữ huyết áp ổn định hay thay thế thuốc hạ huyết áp phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Ông N.T.T. có tiền sử huyết áp cao nhưng gần đây nằng nặc đòi bỏ thuốc để uống Magie. Ảnh: N. Huyền

Tiến sĩ Giang dẫn chứng một phân tích tổng hợp gồm 38 thử nghiệm trên 2.709 người được đăng tải trên tạp chí Hypertension năm 2025. Kết quả nghiên cứu chỉ ra ở nhóm người bị tăng huyết áp, việc bổ sung Magie chỉ giảm trung bình khoảng 3 mmHg huyết áp tâm thu và 2 mmHg huyết áp tâm trương. Trong khi đó, mức giảm rõ hơn xuất hiện ở nhóm đang duy trì thuốc hạ huyết áp.

Tương tự, hướng dẫn lâm sàng NICE của Anh cũng không khuyến cáo dùng viên bổ sung Magie như một biện pháp hạ huyết áp. Thay vào đó, nếu người bệnh uống thuốc đều đặn và ghi nhận chỉ số huyết áp ổn định, họ nên ghi chép lại để mang theo khi tái khám giúp bác sĩ cân nhắc điều chỉnh liều lượng phù hợp, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc giữa chừng.

Bí quyết giảm ăn mặn, đo huyết áp đều, uống thuốc theo đơn

Đối với người mắc bệnh tăng huyết áp, Tiến sĩ Giang cho rằng nền tảng an toàn và bền vững nhất vẫn là thực hiện chế độ ăn giảm mặn, đo huyết áp hằng ngày và uống thuốc đúng đơn của bác sĩ.

“Mỗi người bệnh cần nhìn lại chất lượng bữa ăn thường nhật trước khi tìm đến các loại viên bổ sung, đồng thời không bao giờ đem sức khỏe tim mạch của chính mình ra thử nghiệm theo những lời tư vấn thiếu kiểm chứng trên mạng”, bà khuyến cáo.

Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết các tổ chức y khoa uy tín hàng đầu như Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng đưa ra khuyến cáo rất cụ thể trong kiểm soát huyết áp.

Theo đó, người bệnh cần giảm lượng natri trong khẩu phần ăn, tăng cường hoạt động thể lực, giảm cân nếu đang thừa cân hoặc béo phì, điều chỉnh lượng kali phù hợp với chức năng thận, hạn chế rượu bia và kiểm soát căng thẳng tâm lý.

Điểm đáng lưu ý là các hướng dẫn quốc tế đều đề cập đến vai trò hỗ trợ của chế độ ăn uống cân bằng và các chất dinh dưỡng tự nhiên trong việc điều hòa huyết áp, không đưa việc bổ sung Magie đơn độc trở thành phương pháp điều trị tăng huyết áp thay thế thuốc.

Bên cạnh đó, Hội Tim mạch châu Âu (ESC) nhấn mạnh nguyên tắc kết hợp thay đổi lối sống lành mạnh với điều trị bằng thuốc khi có chỉ định y khoa, cá thể hóa mục tiêu huyết áp cho từng người bệnh, đồng thời theo dõi và kiểm soát nguy cơ tim mạch một cách toàn diện.

Tương tự, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, người có bệnh tim mạch từ trước, bắt đầu điều trị thuốc khi huyết áp tâm thu 130 - 139mmHg. WHO nhấn mạnh việc sử dụng các nhóm thuốc hạ áp đã có bằng chứng về hiệu quả và tính an toàn, lựa chọn theo đặc điểm bệnh nhân. Magie không nằm trong danh mục thuốc hạ áp được WHO khuyến cáo để thay thế các nhóm thuốc điều trị tiêu chuẩn.