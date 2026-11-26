Gừng tươi (sinh khương) vị cay, tính hơi ấm có tác dụng tán hàn hỗ trợ giảm một số triệu chứng cảm lạnh không thể thiếu trong mùa đông.

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp của người Việt mà còn là một vị thuốc được sử dụng từ lâu đời trong y học cổ truyền.

Tiến sĩ, Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, gừng có tên khoa học là Zingiber officinale Roscoe.

Theo y học cổ truyền, gừng tươi (sinh khương) có vị cay, tính hơi ấm, quy vào kinh phế, tỳ và vị có tác dụng tán hàn, ôn trung, chỉ nôn, hỗ trợ tiêu hóa và giảm một số triệu chứng liên quan đến cảm lạnh.

Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã quan tâm đến các hoạt chất sinh học trong gừng, đặc biệt là gingerol và shogaol, nhằm làm rõ tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và giảm buồn nôn.

Điểm đặc biệt của gừng là cùng một dược liệu nhưng khi được chế biến theo những phương pháp khác nhau sẽ có sự thay đổi về tính năng và phạm vi sử dụng.

3 tác dụng nổi bật của gừng đối với sức khỏe

Hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh, ho do hàn: Trong Đông y, gừng thường được sử dụng khi ngoại cảm phong hàn với các biểu hiện như sợ lạnh, nghẹt mũi, đau đầu, ho hoặc có đờm loãng. Nhờ tính cay ấm, gừng có tác dụng giải biểu tán hàn, ôn phế chỉ khái, hỗ trợ cải thiện triệu chứng trong những trường hợp phù hợp với chứng hàn.

Trong dân gian, trà gừng ấm hoặc nước gừng nấu cùng hành trắng là những cách sử dụng phổ biến khi mới xuất hiện triệu chứng cảm lạnh.

Củ gừng không nên thiếu trong góc bếp trong mùa đông. Ảnh: Hải Anh

Dưới góc độ y học hiện đại, gingerol và shogaol trong gừng đã được nghiên cứu về đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, bằng chứng lâm sàng về hiệu quả điều trị ho, cảm lạnh hoặc nhiễm khuẩn đường hô hấp của gừng ở người còn hạn chế. Gừng không có tác dụng thay thế thuốc điều trị khi có nhiễm khuẩn hoặc bệnh hô hấp cần can thiệp y tế.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và đầy bụng: Đây là một trong những công dụng được biết đến rộng rãi nhất của gừng trong cả y học cổ truyền và y học hiện đại.

Theo Đông y, gừng có tác dụng ôn trung tán hàn, hòa vị chỉ nôn, thường được sử dụng trong các chứng đau bụng do lạnh, buồn nôn, nôn và rối loạn tiêu hóa thuộc thể hàn.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy một số chế phẩm gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn, đặc biệt là buồn nôn và nôn trong thai kỳ. Gừng cũng được nghiên cứu về khả năng ảnh hưởng đến nhu động và quá trình làm rỗng dạ dày, tuy nhiên hiệu quả đối với chứng đầy bụng, khó tiêu chưa được xác lập đầy đủ.

Làm ấm cơ thể và hỗ trợ tuần hoàn: Theo Đông y, gừng có tính ôn, thường được dùng trong các chứng hàn với biểu hiện lạnh bụng, chân tay lạnh hoặc đau do lạnh của mùa đông.

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các thành phần của gừng có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu, kết tập tiểu cầu và một số yếu tố chuyển hóa. Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay chưa đủ để khẳng định việc uống trà gừng có thể điều trị huyết áp thấp, rối loạn tuần hoàn hoặc bệnh tim mạch.

Gừng tương đối an toàn khi được sử dụng với lượng thông thường trong thực phẩm. Tuy nhiên, Tiến sĩ Giang lưu ý, việc dùng gừng thường xuyên dưới dạng thuốc hoặc chế phẩm đậm đặc cần được cân nhắc.

Theo đó, người sử dụng nhiều gừng có thể gây nóng rát vùng thượng vị, ợ nóng, khó chịu đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Do đó, bệnh nhân bị trào ngược dạ dày, thực quản có thể thấy triệu chứng tăng lên khi dùng gừng đậm đặc.

Người đang sử dụng thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc thuốc điều trị đái tháo đường cần trao đổi với bác sĩ trước khi dùng chế phẩm gừng liều cao.