Ngày 11/10, thông tin từ Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Tiến, nghi phạm trong vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân trong vụ án là chị Rơ Mah B. (23 tuổi), trú tại làng Del, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 10/10, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trong tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết đâm tại khu vực rẫy ở Làng Mèo, xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Ia Grai và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, khám nghiệm hiện trường và điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần thi thể nạn nhân có một con dao, trong người nạn nhân có dấu vết tinh dịch. Nguyên nhân tử vong được xác định do suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp vì đa vết thương xuyên thấu ngực gây thủng nhu mô phổi, thủng khí quản và đứt động mạch.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Như Tiến (17 tuổi, trú tại tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ia Grai.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, trưa ngày 7/10, khi đang đi trên đường thì gặp chị B. nên xin đi nhờ xe. Trong quá trình di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã chở nạn nhân vào khu vực rẫy tại Làng Mèo, xã Ia Grai.

Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân, sau đó hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.