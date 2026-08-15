Ngày Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trở thành một dấu mốc đặc biệt khi trùng đúng ngày 14/8 cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 cách đây 16 năm. Chồng, con trai cùng gia đình em trai ruột của Ngọc Hân có mặt chúc mừng, biến buổi lễ thành kỷ niệm chung của cả gia đình.

Gia đình nhỏ Ngọc Hân trong ngày vui nhận bằng thạc sĩ.

Với Ngọc Hân, đây là 2 phiên bản rất khác của chính mình. 16 năm trước là cô gái 21 tuổi lần đầu bước lên sân khấu nhận vương miện; 16 năm sau cô đã là vợ, là mẹ. Ngọc Hân nói với VietNamNet, tấm bằng lần này không rực rỡ như vương miện tuổi 21 nhưng mang một niềm vui lặng và sâu hơn, bởi phía sau nó là cả một quá trình học tập, tìm tòi nghiêm túc.

Học thạc sĩ xuyên suốt thai kỳ, không xin bảo lưu

Hai năm theo học cao học trùng với giai đoạn Ngọc Hân mang thai, sinh con đầu lòng và chăm sóc em bé. Trong thời gian mang thai, cô vẫn duy trì lịch học và hoàn thành các yêu cầu của chương trình mà không xin tạm dừng, nhờ thai kỳ khỏe mạnh cùng sự hỗ trợ lớn từ gia đình.

Ngọc Hân cho biết luôn đặt sức khỏe của mẹ và em bé lên hàng đầu nhưng khi điều kiện cho phép không muốn trì hoãn mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Ngọc Hân cũng hài hước kể rằng do được "đi học cao học" cùng mẹ từ khi còn trong bụng nên con trai - tên thân mật là Pi - hiện khá nhanh nhẹn, lanh lợi. Trong ngày nhận bằng, cô đã chuẩn bị cho con bộ đồ "cử nhân nhí" để 2 mẹ con cùng lưu giữ khoảnh khắc.

Hoa hậu Ngọc Hân và con trai.

Học song song 2 bằng, đặt mục tiêu học lên tiến sĩ

Ngọc Hân dành gần 1 năm thực hiện luận văn tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống hoa văn trang trí trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không dừng ở phần lý luận, Ngọc Hân hiện thực hóa kết quả nghiên cứu bằng một bộ sưu tập đã giới thiệu tại Lễ hội Áo dài năm 2025.

Song song với chương trình thạc sĩ, Ngọc Hân còn hoàn thành bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh. Cô nói với VietNamNet đây là bước chuẩn bị nền tảng cho việc học lên cao hơn, bởi ngoại ngữ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu, công trình nghiên cứu quốc tế mà nếu chỉ dùng tiếng Việt sẽ có nhiều giới hạn.

Nhìn lại 2 năm vừa học vừa làm việc, kinh doanh, mang thai và làm mẹ, Ngọc Hân thừa nhận không phải lúc nào mọi thứ cũng cân bằng hoàn hảo mà chỉ cố gắng sắp xếp ưu tiên theo từng giai đoạn. Cô cho biết càng học càng thấy bản thân nhỏ bé trước kho tàng kiến thức về văn hóa, mỹ thuật Việt Nam và đó là lý do cô dự định tiếp tục học lên tiến sĩ, không phải vì một danh xưng hay tấm bằng mà để có đủ nền tảng kể lại các giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Ngọc Hân ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2010:

Ảnh: NVCC, video: TikTok