Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa bàn giao thi thể một nam thiếu niên cho gia đình mai táng theo quy định.

Khu vực phát hiện thi thể thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: P.V.

Khoảng 6h20, ông Nguyễn Duy Phát (SN 1976, trú tại Khu phố An Hòa 1, xã Cửa Tùng) phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển địa phương và lập tức báo cho Đồn Biên phòng Cửa Tùng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng biên phòng nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an xã Cửa Tùng và chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính. Thi thể nạn nhân mặc quần short đen, áo dài tay sẫm màu.

Qua xác minh, nạn nhân là cháu Nguyễn V. Ch. (SN 2009, trú tại thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị). Gia đình đã đến nhận thi thể để lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 23h đêm 26/9, ông Phan Thanh Hoài – Tổ trưởng an ninh trật tự thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Thủy – phát hiện xe máy 50cc màu đỏ-đen, BKS 74AA-014.XX bị bỏ lại ở mép cầu Hiền Lương (QL1A) nhưng không có người trông giữ.

Qua xác minh, xe máy thuộc sở hữu của ông Nguyễn V.L. (SN 1974, trú tại thôn Tiên Mỹ 2) do con trai ông là Nguyễn V. Ch. sử dụng. Được biết, tối 26/9, sau khi bị bố nhắc nhở, Ch. rời nhà lúc 18h30 và không trở về. Gia đình sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm, lực lượng công an và biên phòng tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 29/9, thi thể thiếu niên được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng, cách vị trí để lại xe máy không xa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.