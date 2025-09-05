Ngày 5/9, chia sẻ với P.V VietNamNet, chị L.D.A. (SN 2006, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị nhóm đối tượng hành hung tập thể.

Theo lời kể của D.A., khoảng 23h45 ngày 31/8, cô nhận được cuộc gọi từ một người bạn tên Vy, rủ xuống dưới nhà để “nói chuyện”. Tin tưởng, cô đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương, phường Kim Liên.

“Vừa đến nơi, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ có 3 bạn nữ lao vào đánh, trong đó một người tên Khuê. Sau đó, nam thanh niên và một cô gái khác cũng tham gia. Họ kéo tôi từ bên này sang bên kia đường, đánh liên tiếp...”, D.A. run rẩy kể lại.

Khu vực nạn nhân bị đánh và tang vật của vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Nhóm đối tượng không chỉ dùng tay chân mà còn sử dụng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu và người nạn nhân, khiến chiếc mũ vỡ vụn. Điện thoại của cô gái cũng bị hư hỏng nặng.

Điều khiến D.A. sốc hơn cả là toàn bộ sự việc bị một người khác đứng ngoài quay video, sau đó tung lên mạng kèm theo những lời chửi bới, đe dọa “sẽ còn tìm đánh lần nữa”; thậm chí còn tuyên bố: “Bố tao là công an", thể hiện sự thách thức pháp luật.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, D.A. đến Công an phường Kim Liên trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Từ ngày 1/9 đến nay, D.A. vẫn phải nằm viện điều trị tại bệnh viện, trên cơ thể có nhiều thương tích. Gia đình phải tự lo toàn bộ chi phí y tế, trong khi nhóm đối tượng liên quan tiếp tục nhắn tin đe dọa, khiến cả nạn nhân và người thân sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi.

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật”.

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.