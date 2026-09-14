Theo thông tin được đăng tải, cô gái chịu ảnh hưởng từ phong tục địa phương và vấn đề sính lễ. Khi chưa được biết trước, cô đã bị gia đình sắp đặt hôn nhân với một người khác.

Sau khi nhận tiền sính lễ, cha mẹ buộc con gái nghỉ học. Dù đã thi đỗ, cô vẫn không được tiếp tục đi học. Không chấp nhận cuộc sống bị gia đình sắp đặt, cô gái đã đăng lời cầu cứu lên mạng, trang QQ đưa tin.

Sau khi phát hiện thông tin, một tổ chức xã hội đã vào cuộc xác minh. Nhận thấy tình hình của cô gái có nguy cơ mất an toàn, tổ chức này sắp xếp cho cô làm việc tại một quán cà phê ở Thâm Quyến, giúp cô gái tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Tuy nhiên, cha mẹ cô gái sau đó thông qua đồn cảnh sát địa phương tìm được địa chỉ của con tại Thâm Quyến. Theo bài đăng, gia đình nhất quyết đưa cô gái trở về quê để kết hôn. Họ thuê 3 người lái xe từ Cam Túc đến Thâm Quyến với mục đích đưa cô gái trở về.

Sau khi đến Thâm Quyến, những người này nhiều lần xuất hiện quanh quán cà phê nơi cô gái làm việc để theo dõi. Họ tìm hiểu thời gian đi làm, tan ca, tuyến đường di chuyển của cô gái, thậm chí giả làm khách hàng vào quán để tìm hiểu lịch trình sinh hoạt và chờ cơ hội đưa đi.

Khoảng 20h38 ngày 26/8, Thâm Quyến mưa lớn. Anh Hà, một cựu quân nhân, đang lái taxi qua một tuyến đường một chiều gần đảo Penguin thì phát hiện chiếc xe mang biển số tỉnh khác bất ngờ dừng lại.

Anh Hà chính là người đã có công giúp giải cứu cô gái khỏi cuộc bắt cóc liên tỉnh. Ảnh: QQ

Hai người đàn ông có vóc dáng cao lớn bước xuống, tiến về phía một cô gái trẻ đang đi bộ một mình và kéo cô lên xe. Nhận thấy tình huống bất thường, anh Hà lập tức lái xe theo chiếc xe khả nghi. Khi nhận thấy có người bám theo, chiếc xe phía trước bất ngờ tăng tốc.

Anh Hà không tiếp tục truy đuổi mà quay đầu đến phòng cảnh vụ gần nhất để báo tin. Đồng thời, anh dùng điện thoại ghi lại toàn bộ hình ảnh từ camera hành trình trên xe và cung cấp cho lực lượng chức năng.

Đội xe sau đó nhanh chóng trích xuất thêm dữ liệu camera, lưu lại hình ảnh hiện trường, đặc điểm phương tiện và hành trình di chuyển. Những thông tin này giúp cảnh sát nhanh chóng xác định biển số chiếc xe và 3 người liên quan.

Đáng chú ý, tại đồn cảnh sát, anh Hà gặp một người phụ nữ khác cũng đến trình báo. Người này là liên hệ khẩn cấp do cô gái cài đặt trước trên điện thoại.

Trong lúc bị kéo lên xe, cô gái đã chạm vào chức năng báo động khẩn cấp. Tín hiệu cầu cứu được tự động gửi đến người phụ nữ, khiến người này nhận thấy bất thường và lập tức báo cảnh sát.

Hai nguồn tin độc lập cùng xuất hiện đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Thâm Quyến xác định việc chặn chiếc xe trên đường cao tốc có thể khiến những người liên quan bị kích động, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của cô gái.

Sau khi đánh giá tình hình, lực lượng chức năng quyết định không chặn xe dọc đường mà điều động cảnh sát vượt tỉnh đến Lan Châu, Cam Túc để triển khai phương án giải cứu.

Những người liên quan được cho là thay nhau lái xe, di chuyển liên tục hơn 20 giờ trong đêm về Lan Châu. Dưới sự bố trí của cảnh sát, cô gái cuối cùng cũng được giải cứu an toàn tại Lan Châu.

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Hà cho biết cô gái khi đó quá hoảng sợ nên gần như không thể kêu cứu hay nhờ người đi đường giúp đỡ.

Trong những lần trò chuyện sau đó, anh nhận thấy cô gái dù nhỏ bé nhưng rất kiên định. Cô khẳng định không muốn khuất phục trước cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt và không muốn từ bỏ ước mơ được đi học.

Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra.