Chiều 26/8, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư.

Trong video, nam thanh niên xăm trổ hăm dọa rồi bất ngờ đấm thẳng vào đầu cô gái. Không hề hoảng sợ, cô gái nhanh chóng phản đòn. Chỉ sau vài chục giây giằng co, người đàn ông bị khống chế nằm gọn dưới đất, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Dù rơi vào thế bất lợi, nam thanh niên vẫn tỏ ra cứng rắn, không chịu xin lỗi. Tình huống chỉ lắng xuống khi bảo vệ chung cư và một số người có mặt can ngăn.

Cô gái trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi). Hằng cho biết sự việc xảy ra vào tháng 5, khi cô tới phòng tập của chị gái tại khu Thượng Đình, Hà Nội.

Khi xuống hầm gửi xe, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ. “Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc áo bra thể thao. Khi bị phản ứng, anh ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, Hằng kể.

Hình ảnh cô gái ở hầm để xe. Ảnh: Cắt từ clip.

Dù định bỏ qua để ra về, Hằng tiếp tục bị đối phương chửi bới thô tục. Không kiềm chế được, cô quay lại đối chất, dẫn tới xô xát. Nhờ khả năng võ thuật, Hằng áp sát và khống chế đối phương ngay trong khu để xe. Sự việc chỉ kết thúc khi nam thanh niên buộc phải xin lỗi cô gái.

Hằng bị xây xát nhẹ vùng mặt; còn đoạn clip được chính em gái cô vô tình đăng tải vài hôm trước, tạo nên làn sóng chú ý trên mạng xã hội.

Ít ai biết, Hằng là thành viên CLB Vietnam Top Team, tập luyện Jiu-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng, còn võ thuật chỉ là niềm đam mê rèn luyện sức khỏe.

Hình ảnh cô gái lời qua tiếng lại với thanh niên xăm trổ. Ảnh: Cắt từ clip.

“Khi xung đột xảy ra, tôi có chút mất bình tĩnh nhưng vẫn kiểm soát kỹ thuật, chỉ khống chế ở vùng an toàn để tránh gây chấn thương cho đối phương”, Hằng chia sẻ.

Dù phản đòn thành công, Hằng thừa nhận không khuyến khích bất kỳ ai giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. “Đoạn clip cũng là bài học lớn cho bản thân tôi. Mọi người khi ra đường nên hạn chế xung đột”, cô nói.

Tuy vậy, Hằng cũng nhắn nhủ tới các bạn nữ: “Hãy học võ, không phải để đánh nhau, mà để biết cách bảo vệ bản thân nếu rơi vào tình huống nguy hiểm”.