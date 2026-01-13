Vợ chồng son tập 645:

Xuất hiện trên sóng Vợ chồng son số mới nhất trong trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, cặp đôi Nguyễn Thị Thùy (31 tuổi, quê Hải Phòng) và Chẩu Văn Hoàng (người dân tộc Tày, Tuyên Quang) gây ấn tượng với khán giả.

Ngay phút mở đầu, Hoàng có màn giới thiệu về bản thân bằng ngôn ngữ địa phương khiến hai MC phấn khích. Anh chàng thừa nhận, thời điểm mới từ quê ra Hà Nội học đại học, anh nói tiếng phổ thông chưa “sõi”. Trong quá trình sống và học tập tại đây, anh dần hòa nhập, thích nghi nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của mình.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Hoàng và Thùy quen biết nhau vào năm 2013 khi cùng đi làm thêm. Một buổi trưa, cả nhóm đồng nghiệp rủ nhau đi ăn nhưng cặp đôi lại hết tiền. Thùy e ngại nói bản thân không đói, còn Hoàng thẳng thắn thừa nhận, mình không còn tiền mua cơm. Chính sự thẳng thắn, thật thà đó đã khiến Thùy có ấn tượng tốt đẹp về chàng trai này.

Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau. Hoàng nhận ra, cô gái này cũng thẳng thắn giống mình nên đem lòng yêu mến. Quen nhau một thời gian, anh quyết định tỏ tình.

“Anh ấy mua một con gấu bông rất to, đến cổng trọ của tôi tỏ tình: ‘Em làm người yêu của anh nhé?’. Tôi sốc nặng. Lúc ấy, tôi chỉ quý mến anh như bạn bè chứ chưa có tình cảm yêu đương. Chuyện như vậy, tôi thấy mất tự nhiên, không biết phải cư xử thế nào.

Tôi chặn số, chuyển chỗ làm, không gặp cũng không nói chuyện”, Thùy kể.

Hoàng quyết tâm theo đuổi bằng được cô gái Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip

Kết quả này khiến Hoàng sốc. Anh vốn nghĩ đôi bên có sự kết nối và cảm mến nhau, không ngờ Thùy lại phản ứng như vậy.

“Ngay cả khi bị từ chối tôi vẫn tự nhủ trong lòng: ‘Đây nhất định là vợ của mình. Mình phải tán đổ cô gái này’”, Hoàng kể.

Thông qua người bạn chung, Hoàng biết rõ cuộc sống của Thùy. Sau này, anh nhờ người bạn đó sắp xếp để được gặp lại Thùy một cách tình cờ, tạo không khí vui vẻ, tự nhiên để cô không ngại ngùng. Lúc đó, Hoàng mới theo đuổi trở lại.

Cặp đôi đến với nhau theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Từ những lần chở nhau về nhà, cùng nhau trò chuyện ở quán trà đá ven đường..., họ dần gắn bó với nhau.

Vào dịp Trung thu, cặp đôi rủ nhau lên phố tận hưởng không khí nhộn nhịp. Khi về muộn, lo nhà trọ đóng cửa, Hoàng rủ Thùy thuê nhà nghỉ.

Anh khẳng định chắc nịch: “Anh là con người đàng hoàng. Anh sẽ không để cho phần 'con' chiến thắng phần 'người' của anh”.

“Tôi tin nên đi theo anh ấy. Nhưng mà chuyện gì đến cũng đến”, Thùy kể.

Hoàng tiếp lời: “Từ sau đêm ấy, chuyện tình cảm của chúng tôi tiến thêm một bước”.

Thùy bất ngờ về phong tục cưới hỏi của người dân tộc Tày. Ảnh cắt từ clip

Tình yêu của cả hai đầy thăng trầm. Họ từng cùng nhau vay nợ để làm ăn nhưng thua lỗ, từng có lúc ở xa nhau vài trăm km và tình cảm mờ nhạt dần vì khoảng cách địa lý, và cũng từng có lúc yêu nhau sâu đậm đến mức trong mắt chỉ có nửa kia...

Sau tất cả, khi phát hiện có em bé vào năm 2018, cặp đôi quyết định làm đám cưới, về chung một nhà.

Đám cưới ở nhà trai được tổ chức theo phong tục truyền thống của người dân tộc Tày. Nghi thức cưới có nhiều nét độc đáo như: mời thầy cúng về làm lễ gia tiên; đi rước dâu vào lúc nửa đêm; tổ chức rình rang với 1.000 vị khách tham dự...

Thùy bất ngờ khi đám cưới ở nhà trai quá đông khách. Tuy nhiên, điều khiến cô sốc hơn nữa là khi cùng bố, mẹ chồng bóc phong bì cưới, cô thấy phần lớn khách chỉ mừng 50.000–100.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng. Một số người tặng quà như gạo, rượu...

Hiện, cặp đôi đã có 7 năm về chung một nhà. Cuộc hôn nhân của họ tuy không tránh khỏi những lúc to tiếng, cãi vã nhưng vẫn giữ được sự ấm áp.