Vợ chồng son tập 644

Cặp đôi Trần Hoàng Trà Giang (31 tuổi) và Hoàng Hồng Hải (30 tuổi) đem đến chương trình Vợ chồng son câu chuyện tình yêu thú vị.

Cách đây nhiều năm, Hồng Hải và Trà Giang được bạn thân mai mối. Khi nghe người bạn đó giới thiệu, Trà Giang đã có nhà, có xe ô tô và có công việc ổn định, Hải hoài nghi trong lòng.

Vợ chồng Hải - Giang trên sóng Vợ chồng son. Ảnh: Vợ chồng son

Anh nghĩ: “Một cô gái mới ngoài 20 tuổi đã ổn định như vậy thì làm công việc gì nhỉ?”. Ghé thăm trang cá nhân của Giang, thấy cô thường xuyên chụp ảnh sang chảnh, anh càng hoài nghi cô làm công việc gì đó không đứng đắn.

“Tôi bảo với bạn thân 'từ từ để nghiên cứu đã vì thấy cô ấy sao sao'”, Hải nói.

Trà Giang cũng không mấy mặn mà khi được mai mối với Hoàng Hải. Nhìn ảnh anh chàng, cô không thiện cảm, cho rằng anh có gương mặt và nụ cười giống “trai đểu”. Lần ghép đôi này của họ thất bại.

Khi người bạn thân tổ chức cuộc dã ngoại, Hải và Giang cùng tham gia. Cả nhóm lập nhóm chat chung để bàn về chuyến đi nên cặp đôi có cơ hội trò chuyện. Thấy cách nói chuyện của người kia vui vẻ, thú vị, cả hai bắt đầu nảy sinh cảm tình.

Cặp đôi đã có 1 năm chính thức về chung một nhà. Ảnh: Vợ chồng son

Trước khi đi dã ngoại, cặp đôi hẹn gặp nhau 1 lần và nhanh chóng rung động.

“Anh ấy ở ngoài trông đàn ông, giọng nói trầm ấm và rất quan tâm tôi”, Giang kể.

Gặp nhau lần thứ 2 trong chuyến dã ngoại, Hải chủ động nắm tay Giang. Cô thấy lòng trào dâng cảm xúc và càng thêm cảm mến anh chàng.

Kể từ sau đó, Hải theo đuổi Giang nhiệt tình. Anh quan tâm đến cô từ những điều nhỏ nhất, sẵn sàng nấu cơm đem đến tận văn phòng cho cô. Sự quan tâm tỉ mỉ của Hải khiến Giang xúc động. Họ chính thức hẹn hò với nhau.

Sau 2 năm yêu, Hải cầu hôn Giang tại du thuyền. Màn cầu hôn lãng mạn có nến, hoa, bánh và sự chứng kiến của nhiều người. Hải quỳ xuống nói với Giang: “Làm vợ anh nhé?”, và lồng vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh.

Từ khi cầu hôn cho đến khi cưới, chuyện tình cảm của cặp đôi gặp nhiều trắc trở. Mối quan hệ của họ bị hai bên gia đình phản đối vì lý do tuổi tác. Gia đình Hải không muốn con trai lấy vợ hơn tuổi, gia đình Giang thì lo Hải kém tuổi sẽ không đủ chín chắn.

Sự cấm cản của gia đình hai bên khiến Hải áp lực. Trong một lần cãi vã, anh chủ động nói chia tay.

“Thời gian đó, cô ấy suy sụp vì chuyện buôn bán gặp khó khăn và vì tôi đã cầu hôn rồi mà vẫn nói chia tay. Tôi thấy bản thân sai quá nên nhắn tin làm hòa với cô ấy. Một thời gian sau, chúng tôi quay lại”, Hải kể.

“Từ lúc cầu hôn đến lúc cưới là 2 năm, chúng tôi cứ chia tay rồi quay lại mà người nói chia tay thường là anh ấy. Bạn bè đặt cho tôi biệt danh ‘lò vi sóng’ vì tôi quay lại với anh ấy quá nhiều lần”, Giang cười kể lại.

Sau những trắc trở, cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Vợ chồng son

Năm 2024, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Họ hiện sống ở Hà Nội, cùng kinh doanh thời trang. Cặp đôi đã có 1 bé trai 10 tháng tuổi.

Như bao cặp vợ chồng khác, hôn nhân của Hải và Giang cũng có nhiều cung bậc cảm xúc. Giang chia sẻ, Hải có tật xấu là mê nhậu, cả nể bạn bè, dù đã có vợ mà giống như trai độc thân... Từ sau khi vợ sinh con, Hải dần thay đổi, là người chồng, người cha đầy trách nhiệm, chăm sóc vợ con kỹ càng.

Tật xấu của Giang là sống bừa bộn, hay càm ràm, nhớ lâu, thù dai... Hải mong vợ chăm sóc bản thân nhiều hơn, vui vẻ, thoải mái hơn với mọi người.

Trên sóng Vợ chồng son, Hải nắm tay vợ, nhắn nhủ: “Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm thông, thấu hiểu, nghĩ cho anh và luôn luôn đồng hành với anh.

Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Giờ chúng mình có con rồi, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em. Luôn ở bên cạnh anh nhé. Yêu em!”.