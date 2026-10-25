Theo đuổi lối sống làm việc không ngừng nghỉ để đạt được các mục tiêu cá nhân, ở tuổi 26 chị L đã mua được căn hộ chung cư, nuôi em học đại học và đua sự nghiệp, nhưng sớm rơi vào trạng thái mất ngủ, đau đầu, giảm tập trung, kiệt sức.

Cuộc đua sự nghiệp

N.H.M.L (27 tuổi, ở TPHCM) cho biết, khi theo dõi mạng xã hội, chị được truyền cảm hứng từ những người trẻ miệt mài làm việc, nỗ lực phát triển sự nghiệp. Mong muốn tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân, chị quyết định theo đuổi lối sống “hustle culture” - làm việc không ngừng nghỉ để đạt được các mục tiêu cá nhân.

Thời gian đầu, chị L. khá chật vật khi phải làm việc dưới áp lực cao, với khối lượng công việc dồn dập. Tuy nhiên, khi từng bước hoàn thành những mục tiêu đặt ra, chị bắt đầu cảm thấy tự hào về thành quả của mình.

“Nhìn lại những gì đã làm được sau khoảng thời gian nỗ lực hết mình, mình cảm thấy rất vui. Ở tuổi 26, mình đã có thể tự mua một căn chung cư nhỏ, đồng thời hỗ trợ cha mẹ nuôi em học đại học”, chị chia sẻ.

Không chỉ tập trung hoàn thành công việc, chị còn chủ động học thêm kỹ năng, rèn luyện tính kỷ luật, quản lý thời gian và tìm kiếm giải pháp khi gặp khó khăn. Chị mong muốn có thể đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau, thay vì bị giới hạn trong một lĩnh vực nhất định.

“Làm việc liên tục khiến mình cảm thấy an tâm hơn về tương lai. Mình tin rằng càng chủ động, càng trải nghiệm nhiều thì càng có thể làm chủ con đường sự nghiệp của bản thân”, chị tâm sự.

Không chỉ làm việc ban ngày, chị còn tự ví mình là một “nhân sự ánh trăng” – cách gọi những người làm thêm công việc thứ hai sau giờ hành chính. Từ giáo dục, y tế đến công nghệ số, chị đều sẵn sàng thử sức nếu có cơ hội.

Tuy nhiên, đằng sau nhịp sống luôn bận rộn, khi chưa đến 30 tuổi, chị L. đã bắt đầu gặp những vấn đề về sức khỏe. Chị thường xuyên mất ngủ, đau đầu, không tập trung.

Mải mê kiếm tiền khiến người trẻ đối diện với bẫy sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Mỗi khi có ý định tạm dừng nghỉ ngơi nhưng nỗi lo bị tụt lại phía sau khiến chị tiếp tục guồng quay công việc, ngay cả khi cơ thể đã phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Khi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 thăm khám, điều chị L. quan tâm nhất không phải là tình trạng mất ngủ hay đau đầu, mà là làm thế nào để tiếp tục đảm đương tất cả công việc đang theo đuổi. Chị muốn tận dụng tối đa những năm tháng tuổi trẻ để phát triển sự nghiệp.

Đừng chủ quan với dấu hiệu kiệt sức

TS.BS. Bùi Phạm Minh Mẫn - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 cho rằng khi làm việc quá sức trong tình trạng căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả thể chất lẫn tinh thần.

Bác sĩ Minh Mẫn lưu ý, burnout (kiệt sức nghề nghiệp) không đơn thuần là cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, mà là trạng thái suy kiệt liên quan đến căng thẳng kéo dài tại nơi làm việc không được kiểm soát hiệu quả.

Các biểu hiện thường gặp gồm mất ngủ kéo dài, đau đầu kiểu căng thẳng, căng cứng vùng cổ, vai, gáy, giảm khả năng tập trung, hay quên và suy giảm hiệu suất công việc. Một số người còn gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, chán ăn, tiêu chảy hoặc táo bón.

Về tinh thần, người gặp tình trạng này có thể dễ cáu gắt, lo âu, giảm hứng thú với công việc và các mối quan hệ, thậm chí cảm thấy trống rỗng, mất động lực.

Theo bác sĩ, người lao động không nên xem những dấu hiệu trên và bỏ qua cơ thể đang phải chịu áp lực vượt quá khả năng thích ứng.

Bác sĩ Mẫn khuyến cáo, thay vì cố gắng làm việc liên tục vì lo sợ bị tụt lại phía sau, mỗi người cần học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, dành thời gian nghỉ ngơi, duy trì giấc ngủ đầy đủ và vận động thường xuyên và có kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ.

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