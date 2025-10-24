Tối 23/10, BS.CKII Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân T.N.K.N (25 tuổi, ngụ TPHCM) mắc u nhầy thất trái - một trong những vị trí hiếm gặp nhất của bệnh lý u nhầy tim.

Theo đó, khoảng một tháng trước, bệnh nhân N. thỉnh thoảng xuất hiện cơn chóng mặt và khó thở đột ngột. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ phát hiện khối bất thường trong tim của cô và khuyến cáo kiểm tra chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua thăm khám và siêu âm tim, bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u choán chỗ trong thất trái, nằm sát trụ cơ và dây chằng van hai lá - những cấu trúc quan trọng điều khiển hoạt động của tim. Vị trí này khiến việc chẩn đoán và xử lý trở nên phức tạp.

Kết quả siêu âm tim qua thực quản và chụp cộng hưởng từ tim (MRI) cho thấy khối u có diện bám rộng hơn 1cm, nằm trên thành sau thất trái - một trong những vùng khó tiếp cận nhất trong phẫu thuật tim. Đây là u nhầy lành tính, nhưng nếu không xử lý kịp thời có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí tử vong đột ngột.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định mổ qua đường xương ức giữa để tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. Ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, vì chỉ cần lệch vài milimet có thể gây rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim.

Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật. ẢNh: BVCC

"Đối với u nhầy ở nhĩ phải, nhĩ trái hoặc thất phải, chúng tôi đã thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong gần 30 năm công tác, đây là ca u nhầy thất trái đầu tiên. Cả cuộc phẫu thuật giống như 'đi trên dây', đòi hỏi từng thao tác phải tuyệt đối chính xác", bác sĩ An chia sẻ.

Trong gần 4 giờ phẫu thuật, ê-kíp phải thao tác trong không gian hẹp, vừa bóc tách khối u khỏi cơ tim vừa tránh làm vỡ khối u dẫn đến nguy cơ thuyên tắc mạch sẽ rất cao. Trải qua nhiều giờ căng thẳng, khối u được lấy trọn vẹn cùng gốc bám và không gây tổn thương van tim. Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định, không còn triệu chứng khó thở hay chóng mặt.

Theo bác sĩ An, u nhầy tim là khối u lành tính nhưng nếu không được phát hiện sớm có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột. Thông thường, u nhầy xuất hiện ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, rất hiếm khi phát triển ở thất trái.

Bệnh lý này nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường. Ngược lại, nếu điều trị muộn khi u đã gây biến chứng, phẫu thuật dù cứu được mạng sống nhưng khó khôi phục chất lượng sống như ban đầu.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch khi có dấu hiệu bất thường để phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời.