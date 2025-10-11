Cơn đau tim giữa ruộng lúa

Ông L.M.H (60 tuổi, trú ở xã Phú Lộc, TP.Cần Thơ) làm nông nghiệp tại địa phương. Dù trải qua mấy chục năm với nắng mưa, ruộng vườn, ông H. chưa bao giờ nghĩ có ngày suýt chết giữa cánh đồng lúa vì cơn đau tim.

Vào đầu tháng 9, trời mưa lất phất, âm u, ông H. một mình xách dụng cụ ra ruộng để dọn cỏ. Mặc dù được người thân bảo nghỉ nhưng ông H. nghĩ, ruộng gần nhà, chỉ cách chừng 400m, dọn vài đám cỏ thôi rồi về. Làm được một lúc, ông H. chợt thấy người mệt mỏi lạ thường, ngực tức ngang như có vật gì đè nặng.

“Tôi leo lên bờ hút điếu thuốc, định nghỉ một chút rồi làm tiếp. Trở lại làm chưa được bao lâu, tôi lại thấy đuối sức nhưng vẫn ráng…”, ông H. kể lại.

Nhưng cơn mệt lại ập đến, ngực đau thắt, thở khó khăn, đầu óc choáng váng. Ông H. cố gắng đứng dậy đi về, được trăm mét thì chân tay run rẩy, trời đất quay cuồng nên ngã quỵ.

Ông H. tới bệnh viện tái khám. Ảnh: BSCC.

Nghỉ một lúc, ông cố gắng gượng dậy, bám vào bụi cỏ về nhà. Nhưng chưa được bao xa, cơn đau lại bùng lên. Ông ngã qụy thêm lần nữa. Lần này đau hơn, mồ hôi vã ra như tắm, tay trái tê rần.

Sau vài phút, ông H. đứng dậy, về tới nhà tắm rồi nằm nghỉ. Nhưng gia đình thấy bất thường nên khăng khăng đưa ông đi khám.

Nam bệnh nhân được đưa tới cơ sở y tế gần nhà. Các bác sĩ khám và đo điện tim và chẩn đoán nghi ông nhồi máu cơ tim. Gia đình đã xin chuyển thẳng ông H. lên bệnh viện chuyên khoa tim mạch đột quỵ. Vào viện, ông H. vẫn còn mệt, đau ngực dữ dội.

Bác sĩ Nguyễn Đức Chỉnh, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, tiếp nhận bệnh nhân và siêu âm tim cho thấy nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới, do tắc mạch vành. Ngay lập tức, ê-kíp đưa bệnh nhân lên phòng thông tim. Chỉ 30 phút sau, bác sĩ chụp mạch vành, xác nhận động mạch bị tắc nên đặt stent, tái thông mạch máu. Dòng máu về tim được phục hồi. Bệnh nhân tỉnh táo dần, đau giảm hẳn. Sau 5 ngày nằm viện, sức khỏe ổn định, ông H. xuất viện về nhà.

Các triệu chứng cần cấp cứu ngay

Theo bác sĩ Chỉnh, nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành tắc đột ngột, khiến dòng máu không thể nuôi tim. Nếu không được tái thông mạch vành kịp thời, phần cơ tim thiếu máu sẽ hoại tử sau 30 phút đến 1 giờ.

Nếu can thiệp muộn, bệnh nhân có thể phải đối mặt với nguy cơ suy tim mạn tính do vùng cơ tim đã chết không thể hồi phục. Ở những trường hợp nặng hơn, khi mạch vành tắc hoàn toàn, người bệnh có thể tử vong rất nhanh do sốc tim hoặc ngưng tim đột ngột.

Khi có triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim như đau tức ngực dữ dội, lan lên cổ, vai, hàm hoặc ra tay trái; vã mồ hôi, khó thở, choáng váng; cảm giác nghẹt ngực… người bệnh cần đến ngay đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch vành cấp cứu.

Nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến cơ tim bị thiếu máu nuôi. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến hoại tử cơ tim, gây suy tim hoặc đột tử. Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân cần tập thể dục đều đặn, giảm cân nếu dư cân hoặc béo phì; không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, nước ngọt; không nên ăn mặn, giảm ăn thịt mỡ, thức ăn đóng hộp, thức ăn nhanh, đồ ăn chiên xào. Hằng ngày, các thực phẩm nên ưu tiên ăn nhiều như trái cây, rau, củ, quả, hạt, cá hoặc thịt gà thay cho thịt lợn, thịt bò.

