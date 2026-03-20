Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách được công bố, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Đáng chú ý, trong danh sách đại biểu trúng cử có chị Lương Thị Lực (SN 1990) nông dân người dân tộc Mường tại xã Sơn Điện đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu, đạt tỷ lệ 89,67%.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp, chị Lực kết hôn với anh Phạm Ngọc Thanh (SN 1989) quê ở tỉnh Yên Bái rồi cùng về quê phát triển kinh tế.

Chị Lực bên hồ nuôi cá tầm của gia đình. Ảnh: CTV

Ban đầu, vợ chồng Lực mở xưởng sản xuất tăm đũa, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không ổn định. Nhiều năm sản phẩm không có đầu ra khiến vốn quay vòng bị thâm hụt.

Năm 2020, trong một lần vào suối Sủa của bản để chơi và tắm mát, hai vợ chồng nhận thấy nước suối ở đây chảy quanh năm, rất mát và sạch. Vì vậy anh Thanh đã nảy ra ý định rẽ sang một hướng làm kinh tế mới là nuôi cá tầm.

Ban đầu vợ chồng chị Lực nuôi thử nghiệm ở 4 bể với hơn 1.000 con giống. Chỉ sau 12 tháng nuôi, các bể cá của chị đã đạt sản lượng hơn 2 tấn, giá bán trung bình từ 180.000-220.000 đồng/kg, trừ chi phí thu về lợi nhuận gần 100 triệu đồng.

Nhận thấy mô hình nuôi cá tầm mang lại hiệu quả kinh tế cao, vợ chồng chị Lực đã quyết định mở rộng mô hình nuôi lên 20.000 con giống. Năm 2024 vừa qua, doanh thu từ nuôi cá tầm của gia đình đạt gần 2 tỷ đồng, trừ chi phí lãi hơn 600 triệu đồng.

Không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, vợ chồng chị Lực còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức lương giao động từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Để ngày càng phát triển sản phẩm cá tầm của mình, vợ chồng chị Lực đã thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản. Hiện sản phẩm cá tầm của gia đình chị đã đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Năm 2024 chị Lực được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen là Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.

Mới đây, chị lại tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chứng nhận đạt danh hiệu Phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025.