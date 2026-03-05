Ở tổ 8, phường Ayun Pa (Gia Lai), khu vườn nhỏ của anh Kpă Sa đang trở thành điểm đến mà người dân truyền nhau mỗi khi muốn tìm một góc bình yên, mộc mạc theo phong cách của người Gia Rai. Từ năm 2018, anh Sa bắt tay cải tạo khu đất vốn để trồng trọt, chăn nuôi, biến từng khoảng sân, từng hàng cây trở nên ngăn nắp, hài hòa.

Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp khu vườn 200m², Sa còn chia sẻ những món ăn truyền thống như lá mì, cà đắng, muối kiến vàng, các vật dụng của người Gia Rai… trên mạng xã hội. Các video, hình ảnh giản dị ấy đã chạm vào cảm xúc của cộng đồng, để rồi nhiều người tìm đến tham quan như đến một “góc thu nhỏ” của văn hóa địa phương.

Anh Sa chia sẻ: "Lúc đầu mình cũng trăn trở, vì khu vườn của mình chưa được đẹp, nên đã cải tạo, thiết kế lại vườn sao cho khuôn viên của vườn nhìn hài hòa và đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Mỗi ngày mình đều suy nghĩ thiết kế làm vườn khu này như thế nào, khu kia làm như thế nào để đẹp mắt hơn, từ sáng đến chiều có khi cũng không hết việc, ngày nào cũng phải làm để cho vườn nhìn sinh động và đẹp hơn, để mọi người yêu thích hơn".

Anh Kpă Sa ở phường Ayun Pa với gian bếp thiết kế đậm chất văn hóa địa phương. (Ảnh:NVCC)

Còn ở xã Ia Ly, mô hình “Làng văn hóa du lịch Gia Rai” của chị H’Uyên Niê đang giúp hồi sinh các nghề truyền thống tưởng chừng mai một.

Xuất phát từ trăn trở khi thấy thổ cẩm, đan gùi hay giã lúa dần ít được thực hành trong đời sống thường ngày, chị cùng một nhóm phụ nữ trong làng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Tất cả được quảng bá hiệu quả nhờ fanpage của làng. Nhờ đó, phụ nữ trong làng vừa có thêm thu nhập, vừa gìn giữ nghề truyền thống bằng chính lao động hằng ngày của mình.

Chị H’Uyên Niê cho biết, làng có một trang fanpage tên là Làng Du lịch cộng đồng. Các hoạt động chính của làng vẫn là thổ cẩm, đan lát, giã lúa, hoạt động ẩm thực như là ngâm gạo, chặt ống lồ ô để khách trực tiếp trút hạt gạo vào ống lồ ô, nướng cơm lam, mùa nào thì cho khách trải nghiệm mùa đấy. Ví dụ như thời kỳ cao điểm của cuối năm đó là hái cà phê chín thì du khách có thể hái và check in, chụp ảnh…

“Bên cạnh phát triển kinh tế, tôi đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn văn hóa. Vì vậy, tôi vận động lớp trẻ học và gìn giữ các nghề truyền thống như đánh cồng chiêng, dệt vải, đan lát… nhằm kế thừa và phát huy di sản của cha ông”, chị H’Uyên nói.

Nếu Kpă Sa và H’Uyên Niê lan tỏa bản sắc qua không gian và sản phẩm truyền thống, thì Rcom Bus - chàng trai Gia Rai 23 tuổi, ở Pleiku lại chọn âm nhạc và hình ảnh để kể câu chuyện Tây Nguyên đầy trẻ trung. Fanpage “Tarzan Tây Nguyên” của anh có hơn 160.000 lượt theo dõi. Những clip thổi tù và bên thác nước hay leo núi trong bộ khố truyền thống luôn đậm hơi thở đại ngàn.

Rcom Bus với tạo hình đầy tính sử thi trên trang mạng xã hội của mình để quảng bá văn hóa trang phục, cồng chiêng của người Gia Rai. (Ảnh: NVCC)

Rcom Bus chia sẻ: "Mình vốn là một cậu bé nhút nhát, ngại đến nơi đông người, nhưng mình lại thích cồng chiêng, âm nhạc truyền thống của dân tộc. Mình muốn đưa văn hoá dân tộc mình đến với nhiều người nên đã mạnh dạn dùng điện thoại quay vlog về những hoạt động văn hoá của dân tộc. Dần dần mình tự tin hơn và ngày càng có nhiều video với nội dung phong phú".

Không học nhạc bài bản, Bus vẫn tạo được dấu ấn riêng. Ngoại hình mạnh mẽ, tóc dài, làn da rám nắng và tinh thần phóng khoáng khiến anh được gọi là “Tarzan Tây Nguyên”. Các MV leo núi, đu dây, chơi nhạc cụ của Bus thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem; clip đầu tiên đạt hơn 200.000 lượt yêu thích. Từ đó, Bus trở thành một “đại sứ du lịch” rất tự nhiên...

Theo anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai, công nghệ số và mạng xã hội là một trong những công cụ cực kỳ hữu ích tạo điều kiện để các bạn trẻ có thể tiếp cận gần hơn với văn hóa của dân tộc. “Từ khu vườn nhỏ ở Ayun Pa, đến những khung cửi thổ cẩm ở Ia Ly hay tiếng tù ngân vang giữa núi rừng Pleiku… những thanh niên dân tộc thiểu số của Gia Lai đang âm thầm kể câu chuyện văn hóa của quê hương mình theo cách rất mới. Họ là sứ giả văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, góp phần quan trọng đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước”, anh Thanh nhấn mạnh.