Xã Ngọk Réo có 7 thôn, hơn 5.600 nhân khẩu (99% là dân tộc Xơ Đăng - nhánh Tơ Đrá). Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi đảng viên ở các thôn đều đóng vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội và tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Ông A Brich (bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Kon Jri không chỉ làm kinh tế giỏi, xây dựng nhà khang trang, mà còn giúp cho các hộ đồng bào DTTS trong thôn có cuộc sống ổn định nhờ trồng cây cà phê, cao su. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Brich, Bí thư Chi bộ thôn Kon Jri, xã Ngọk Réo chia sẻ, đối với người Xơ Đăng, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu đảng viên chỉ hô hào khẩu hiệu mà không bắt tay vào làm, người dân sẽ không tin và không làm theo. Hiểu rõ điều đó, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm gương.

Trước đây, đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọk Réo chủ yếu canh tác theo lối truyền thống, trồng lúa nước, lúa rẫy, cây sắn và phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Để giải quyết gốc rễ vấn đề, các đảng viên trong xã đã quyết định thay đổi từ chính mảnh vườn của nhà mình. Nhiều đảng viên đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê, cao su, mắc ca và cây ăn trái.

Sự thành công từ các đảng viên làm kinh tế giỏi, đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân hiểu rằng “muốn thoát nghèo, vươn lên làm giàu thì phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm".

Ông A Son, Bí thư Chi bộ thôn Kon Brông là một trong những người tiên phong chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây cà phê. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Son, Bí thư Chi bộ thôn Kon Brông, xã Ngọk Réo cho biết: "Từ năm 2015, tôi và các đảng viên trong thôn đã mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi sang trồng cây cà phê, cao su. Với gần 2ha cà phê, hằng năm gia đình thu về vài trăm triệu đồng. Khi thấy vườn cà phê, cao su của đảng viên xanh tốt, cho năng suất và thu nhập cao, bà con trong thôn mới tin tưởng, đến học tập kinh nghiệm và từng bước nhân rộng mô hình".

Đảng bộ xã Ngọk Réo hiện có 422 đảng viên; trong đó, có 225 đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư. Thực hiện chủ trương phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, mỗi đảng viên ở xã Ngọk Réo được phân công giúp đỡ từ 1 đến 10 hộ trong thôn.

Các đảng viên không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn nhiệt tình hướng dẫn bà con cách bón phân, chăm sóc cây trồng, cách quản lý chi tiêu trong gia đình. Sự tận tâm này đã giúp nhiều hộ đồng bào DTTS có thêm động lực để vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ngọk Réo thường xuyên xuống thôn đối thoại với nhân dân. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Ngọk Réo chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định đội ngũ đảng viên người DTTS giữ vai trò quan trọng. Đảng viên là những người nắm vững chính sách, vừa am hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào, là cầu nối đưa chính sách đến từng thôn. Đồng thời, họ còn là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần vươn lên trong cộng đồng, giúp cho đồng bào DTTS phát triển sản xuất hiệu quả.

Xã cũng phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách từng thôn. Bí thư Đảng ủy xã hằng tháng xuống thôn để đối thoại với nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn ở từng thôn. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là người DTTS, đây được xem là chìa khóa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển - xã hội trên địa bàn xã".

Với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của đội ngũ đảng viên, đồng bào DTTS ở xã Ngọk Réo đã thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt hơn 7.820 ha; trong đó, diện tích gieo trồng cây lâu năm 5.759 ha (chủ yếu là cao su, cà phê). Từ đó, giúp đồng bào DTTS có thu nhập ổn định, không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Đến hết năm 2025, hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 21 hộ, hộ cận nghèo giảm còn 76 hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,91 triệu đồng/người/năm.

Về xã Ngọk Réo hôm nay, cảm nhận được sức sống mới đang hiện hữu trên từng nương rẫy, từng nếp nhà. Bằng sự gương mẫu, tận tụy và khát khao cống hiến, những đảng viên người DTTS nơi đây đã và đang cùng với cộng đồng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.