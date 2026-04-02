Ngày 2/4, ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng địa phương đang xác minh, đồng thời tổ chức tìm kiếm một cô gái được cho là để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cô gái nghi để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi mất tích. Ảnh: Nghệ An

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 1/4, người dân phát hiện một ô tô dừng trên cầu Rỏi, nghi do một cô gái bỏ lại, sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình và các nhóm thiện nguyện triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Xuồng cứu hộ được bố trí để rà soát khu vực dưới chân cầu Rỏi. Đến 9h ngày 2/4, cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện tung tích cô gái.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ, cô gái trên tên là T., trú tại xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An).